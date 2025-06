Es sabido que existen películas que jamás se olvidan, ya sea porque se convirtieron en un clásico, porque tocan alguna fibra íntima, o simplemente porque se pasan a ser una joya única en su clase. Es el caso de una película del director de cine taiwanés Ang Lee, considerada una belleza y que un cuarto de siglo después de su estreno en cines, es una reliquia.

La referencia es a ‘El tigre y el dragón’, un filme de aventuras con el estilo de una epopeya wuxia, género que se caracteriza por su fuerte enfoque en la caballería, la justicia, la venganza y el romance, a menudo ambientado en la antigua China.

Aclamada por la crítica hace ya 25 años aparece habitualmente como una de las mejores películas del siglo XXI vinculadas al género literario, cinematográfico y televisivo chino que se centra en las aventuras de guerreros y espadachines, especialmente aquellos con habilidades marciales extraordinarias.

Cuántos Premios Oscar ganó ‘El tigre y el dragón’

La adaptación del cuarto libro de la saga de cinco partes, Caballero de Hierro, Jarrón de Plata de Wang Dulu, ofrece emocionante combates con espada.

Prime Video adapta como serie la exitosa película 'El tigre y el dragón'.

Protagonizada por Michelle Yeoh (Wicked), Zhang Ziyi (Memoirs of a Geisha) y Chow Yun-fat (God of Gamblers), la película del director de cine taiwanés no demoró en obtener reconocimiento. Al año de su estreno, la película ganó cuatro estatuillas en los Premios Oscar: Mejor película extranjera, Mejor fotografía, Mejor dirección artística y Mejor banda sonora. Pero el dato que refleja el impacto positivo que tuvo en el público y en los especialistas es que a su ver Tigre y dragón fue nominada en 10 categorías.

Se viene la adaptación como serie de Primer Video

Luego de que Netflix estrenara la secuela El tigre y el dragón 2: La espada del destino, llegó el turno de la competencia de streaming para una nueva adaptación del material original.

Así es que Prime Video tiene previsto, en colaboración con Sony Pictures, llevar a cabo una serie titulada Crouching Tiger, Hidden Dragon, que será la primera serie basada en el libro homónimo del novelista chino Wang Dulu.

El responsable del proyecto es Jason Ning, quien ya trabajó como guionista y productor de series como Lucifer y Perception. Además, Ronald D. Moore, el reconocido creador de series como Outlander, Para toda la humanidad), participa también como productor ejecutivo, según informa The Hollywood Reporter.

La película 'El tigre y el dragón' ganó cuatro Premios Oscar.

Sinopsis de ‘El tigre y el dragón’, la serie de Prime Video

La sinopsis oficial describe a la producción de Tigre y dragón de la siguiente manero:

“En paisajes sobrecogedores y con una acción espectacular, la serie sigue a los guerreros Shu Lien y Mu Bai, atrapados entre un amor prohibido y el atractivo de la modernidad, divididos entre preservar su estilo de vida o luchar por un futuro en común”.

Para tener en cuenta, en la versión de Ang Lee los dos protagonistas fueron interpretados por Michelle Yeoh y Chow Yun-Fat. De todos modos, todavía no está claro quiénes serán ahora los actores principales en esta nueva versión de Tigre y dragón, y tampoco trascendió el resto del elenco.