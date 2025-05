¿Qué pasa si alguien fusiona ‘Bridgerton’ y ‘El Oso’ (The Bear)? Seguramente sale algo como Carême: chef de reyes, la nueva serie éxito en Apple TV+. Tiene tan solo 8 episodios y está en la plataforma desde finales de abril.

Carême: chef de reyes narra la vida de Antonin Carême, considerado el primer chef célebre del mundo. Ambientada en la Europa napoleónica, la serie sigue el ascenso de Carême desde sus humildes orígenes en París hasta convertirse en una figura influyente en la alta cocina y la política de la época.

La trama presenta a Carême no solo como un prodigio culinario, sino también como un espía al servicio de políticos poderosos como Talleyrand. Su talento y ambición lo llevan a ser una pieza clave en las intrigas políticas, donde la manipulación y el poder están a la orden del día.

Carême, cuyo nombre completo era Marie-Antoine Carême (1784–1833), fue un célebre chef francés considerado uno de los fundadores de la alta cocina (haute cuisine). Nació en París en una familia muy pobre y fue abandonado por su padre a una edad temprana.

¿Cuál es el reparto de Carême: chef de reyes?

'Carême: chef de reyes', la serie de época de Apple TV+.

El reparto está encabezado por Benjamin Voisin, quien interpreta a Antonin Carême. Lo acompañan Lyna Khoudri como Henriette, el interés amoroso de Carême, y Jérémie Renier como Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, un influyente diplomático que utiliza al chef en sus intrigas políticas.

El elenco se completa con Alice Da Luz en el papel de Agathe Guichardet, Sigrid Bouaziz como Catherine Grand, Franck Molinaro interpretando a Napoleón Bonaparte y Maud Wyler como Joséphine de Beauharnais.

Una de las escenas de 'Carême: chef de reyes'.

La producción fue creada por Ian Kelly y Davide Serino. Kelly, historiador y actor, es también el autor del libro en el que se basa la serie, Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef. Ambos también participaron en la escritura del guion.

La dirección estuvo a cargo de Martin Bourboulon, reconocido por su trabajo en películas como Eiffel y Los tres mosqueteros: D’Artagnan.

Sus similitudes con ‘Bridgerton’ y ‘El Oso’

Aunque Carême: chef de reyes, ‘Bridgerton’ y ‘El Oso’ pertenecen a géneros y contextos muy distintos, las tres series comparten un fuerte enfoque en la excelencia profesional como motor narrativo.

De forma similar a la serie francesa, El Oso se centra en la presión y la pasión por alcanzar la perfección en la cocina moderna, mostrando el caos emocional y técnico de un restaurante. Ambas series, además de que abordan la temática culinaria, revelan el sacrificio personal y las tensiones que implica ser brillante en un entorno exigente.

Por otro lado, Bridgerton, aunque no gira en torno a la gastronomía, comparte con Carême una ambientación de época. Ambas son ricas en detalles visuales, intrigas sociales y aspiraciones personales dentro de una estructura jerárquica rígida.

Además, las tres dan gran importancia a la estética: ya sea a través del vestuario de regencia en Bridgerton, los montajes culinarios en Carême, o el ritmo frenético y visual de la cocina en El oso, todas logran capturar la atención del espectador con una puesta en escena impactante.