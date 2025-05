Universal+ anuncia el esperado estreno en Argentina de la segunda temporada de “Poker Face”, la aclamada serie de crimen, misterio y humor negro creada por el reconocido cineasta Rian Johnson (nominado al Oscar® por Knives Out y Glass Onion).

Con nuevos episodios todos los viernes, la producción continúa sorprendiendo a los fanáticos del género whodunit.

De qué trata “Poker Face”

Natasha Lyonne (conocida por Russian Doll y Orange Is the New Black) regresa como Charlie Cale, una exjugadora profesional de póker con una habilidad única: detectar mentiras.

A lo largo de la temporada, Charlie se ve envuelta en una serie de casos criminales que pondrán a prueba su ingenio, su empatía y su talento para descubrir la verdad.

La segunda temporada de “Poker Face” cuenta con un elenco repleto de estrellas invitadas, como Cynthia Erivo, Giancarlo Esposito, Katie Holmes, Melanie Lynskey, Kumail Nanjiani, Haley Joel Osment y Simon Rex, entre otros.