El abogado de Kevin Spacey explicó por qué no hubo delitos y pidió su exoneración en el jucio por abusos

El abogado de Kevin Spacey instó al jurado londinense que tramita un proceso contra él por abusos sexuales a exonerar al actor de House of Cards, argumentando que "no es un delito tener relaciones sexuales, incluso si eres famoso".

En sus argumentos finales, el abogado de Spacey, Patrick Gibbs KC, dijo a los miembros del jurado que estén "seguros" de su veredicto, sea cual sea el resultado. "Si está seguro de que es culpable, lo condenará", dijo Gibbs. "Y si no está seguro de que sea su deber, incluso podría ser su placer, encontrarlo no culpable", citado por Variety.

Las cuatro presuntas víctimas, que no pueden ser nombradas por razones legales, han testificado en el transcurso de las últimas cuatro semanas junto a sus familiares y amigos.

La denuncia más antigua cronológicamente, que se remonta a un año no especificado a principios de la década de 2000, alega que Spacey tocó repetidamente los genitales y el trasero de la presunta víctima sobre su ropa y puso la mano del hombre sobre sus propios genitales.

La segunda presunta víctima dijo que Spacey le hizo comentarios sexuales agresivos en 2005 antes de agarrarlo por la entrepierna en un evento de caridad. El tercer denunciante, que conoció a Spacey en un pub en Gloucestershire en 2015, dijo que Spacey trató de besarlo y también lo agarró de la entrepierna.

En este caso, Spacey calificó el encuentro como un "paso torpe" por el que luego se disculpó. El actor, ganador de dos premios Oscar, se declaró inocente de todos los cargos y argumentó que los encuentros sexuales fueron todos consentidos.

La cuarta y más grave denuncia se relaciona con un incidente de 2008 en el que un hombre regresó al departamento de Spacey en Londres donde, le dijo a la corte, se quedó dormido o se desmayó y se despertó para encontrar a Spacey haciéndole sexo oral. Spacey dijo que el encuentro fue consensuado y proporcionó registros telefónicos para mostrar que hubo contacto continuo durante esa noche y en los meses siguientes.

"No es delito que te guste el sexo y no es delito tener sexo, aunque seas famoso. Y no es un crimen tener sexo casual y no es un crimen tener mucho sexo", dijo Gibbs en su alegato.