Por primera vez, los Premios GEA al Teatro Musical celebrarán su entrega de galardones con una ceremonia presencial y estatuillas, en una noche que promete reunir a artistas, producciones y fanáticos para festejar lo mejor de la temporada.

El evento se realizará el 13 de abril de 2026 en el emblemático Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires, con alfombra roja desde las 20:00 y la entrega de premios a partir de las 21:00.

Una fiesta a puro musical: cómo será la ceremonia

La tercera edición de los Premios GEA marcará un antes y un después: por primera vez, la comunidad del teatro musical argentino podrá vivir la emoción de la gala en vivo, con la presencia de los nominados y la entrega de estatuillas en mano.

El Teatro Regina, con sus 341 localidades, será el escenario de una noche cargada de emoción, talento y sorpresas.

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, el musical. (@albifuentes)

El elenco completo de La Sirenita, el musical. (@albifuentes)

El elenco de La Sirenita. Foto: Prensa

Durante la ceremonia, habrá presentaciones en vivo de algunos de los musicales nominados, adelantos exclusivos de la temporada 2026 y cuadros especiales que se anunciarán en los próximos días.

Además, la gala contará con cobertura de prensa, alfombra roja y será grabada para su posterior emisión en el canal de YouTube de GEA Musical, donde se podrán revivir los mejores momentos.

El voto del público, el corazón de los Premios GEA

A diferencia de otros galardones, los Premios GEA se destacan porque el público es el único jurado: tanto las nominaciones como los ganadores surgen directamente del voto de los espectadores. En esta edición, casi 6 mil personas participaron en la elección de sus favoritos, reflejando la pasión y el crecimiento del género en la escena local.

Las 11 categorías reconocen a artistas y producciones tanto del teatro musical independiente (off) como del teatro musical comercial, visibilizando la diversidad y el talento que conviven en los escenarios argentinos.

Los nominados que buscarán la estatuilla

Entre los favoritos de este año se destacan títulos como Cruel Intentions, Despertar de Primavera, La Revista del Cervantes, La Sirenita, Pretty Woman, Alberdi, Espejos Marcados, Girls, Hostias Isabel, Los Fantasmas del Sr. Smith y Ride the Cyclone, entre otros.

Las categorías incluyen Mejor Elenco, Mejor Intérprete de Reparto, Mejor Actor y Actriz Protagónica, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Musical, tanto en el circuito comercial como en el off.

Flor Peña se caracterizó como Julia Roberts en Pretty Woman. Foto: IG | flor_de_p

Flor Peña y Juan Ingaramo ensayando Pretty Woman. Foto: IG | flor_de_p

Un premio que celebra la diversidad y el crecimiento del género

Desde su creación, los Premios GEA buscan dar visibilidad al teatro musical off, un semillero de nuevas voces y propuestas que dialogan con las grandes producciones del circuito comercial.

La realización de esta primera gala presencial es posible gracias a la coproducción entre GEA Musical, Perrotti Producciones, Amanecer Producciones y Matcha Contenidos, que se unieron para llevar adelante una celebración a la altura del crecimiento que vive el teatro musical argentino.

Foto: prensa musical Alberdi Por: Luis Frontini

Foto: prensa musical Alberdi Por: Luis Frontini

Quiénes están detrás de la organización

La dirección general está a cargo de Guido El Assir, creador de GEA Musical, el medio digital que reúne a más de 40 mil seguidores en Instagram y 16 mil en TikTok.

El equipo se completa con Nico Sorrivas (Matcha Contenidos) y Emiliano Miguez (Perrotti, Amanecer, Teatro Regina) en la producción general, Kevin Melgar en prensa, Lucas Martínez Bojanich como stage manager y coordinador general, Julia Do Río en la coordinación de invitados, Ludmila Oyarbide y Camila Larocca en producción y backstage, Ivan Repicio en coordinación técnica, y Cata Soich y Dana Schutt en redes.

Todas las categorías y nominados de los Premios GEA 2025

Mejor Elenco en Musical Comercial

Cruel Intentions

Despertar de Primavera

La Revista del Cervantes

La Sirenita

Pretty Woman

Mejor Elenco en Musical Off

Alberdi

Espejos Marcados

Girls

Hostias Isabel

Los Fantasmas del Sr. Smith

Ride the Cyclone

Mejor Intérprete de Reparto en Musical Comercial

Alejandra Radano – La Revista del Cervantes

Evelyn Botto – La Sirenita

José María Listorti – La Sirenita

Lare – Despertar de Primavera

Tomás Wicz – Despertar de Primavera

Mejor Intérprete de Reparto en Musical Off

Ailin Pabago – Alberdi

Clara Imbrogno – Kilómetros

Daniela Barri – Girls

Delfina Insua – Alberdi

Lara Quinteros – Especialmente Norma

Matías Bruno – Hostias Isabel

Mejor Actor Protagónico en Musical Comercial

Axel Munton – Cruel Intentions

Germán Tripel – Gutenberg!

Juan Ingaramo – Pretty Woman

Marco Antonio Caponi – La Revista del Cervantes

Octavio Murillo – Despertar de Primavera

Mejor Actriz Protagónica en Musical Comercial

Albana Fuentes – La Sirenita

Florencia Peña – Pretty Woman

Luli Gayá – Cruel Intentions

Mónica Antonópulos – La Revista del Cervantes

Trini Montiel – Despertar de Primavera

Mejor Actor Protagónico en Musical Off

Andrés Alonso – Ride the Cyclone

Bautista Alegre – Espejos Marcados

Eduardo “Pacha” Paglieri – Piel de Encaje

Iván Aranda Otero – Hostias Isabel

Jerónimo Dodds – Ride the Cyclone

Pablo Ocanto – Los Fantasmas del Sr. Smith

Pablo Flores Torres – Alberdi

Mejor Actriz Protagónica en Musical Off

Azul Cabrera – Ride the Cyclone

Evelyn Tremoceiro – Desvestida

Julieta Molina – Alberdi

Karina Levine – La Vargas

Malena Gallesio Serra – Girls

Rochi Caldés – Hostias Isabel

Sofía Roldán – Mujercitas Argentinas

Mejor Banda Sonora Original (Música y Letras)

Alberdi

El Cuento de la Mujer Pato

Especialmente Norma

Espejos Marcados

Hostias Isabel

Mujercitas Argentinas

Mejor Musical Comercial

Cruel Intentions

Despertar de Primavera

La Revista del Cervantes

La Sirenita

Mejor Musical Off

Alberdi

El Cuento de la Mujer Pato

Espejos Marcados

Hostias Isabel

Ride the Cyclone

La tercera edición de los Premios GEA promete ser una verdadera fiesta para el teatro musical argentino, reafirmando su espíritu: reconocer el talento desde la mirada del público y celebrar a quienes hacen vibrar los escenarios.