Por primera vez, los Premios GEA al Teatro Musical celebrarán su entrega de galardones con una ceremonia presencial y estatuillas, en una noche que promete reunir a artistas, producciones y fanáticos para festejar lo mejor de la temporada.
El evento se realizará el 13 de abril de 2026 en el emblemático Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires, con alfombra roja desde las 20:00 y la entrega de premios a partir de las 21:00.
Una fiesta a puro musical: cómo será la ceremonia
La tercera edición de los Premios GEA marcará un antes y un después: por primera vez, la comunidad del teatro musical argentino podrá vivir la emoción de la gala en vivo, con la presencia de los nominados y la entrega de estatuillas en mano.
El Teatro Regina, con sus 341 localidades, será el escenario de una noche cargada de emoción, talento y sorpresas.
Durante la ceremonia, habrá presentaciones en vivo de algunos de los musicales nominados, adelantos exclusivos de la temporada 2026 y cuadros especiales que se anunciarán en los próximos días.
Además, la gala contará con cobertura de prensa, alfombra roja y será grabada para su posterior emisión en el canal de YouTube de GEA Musical, donde se podrán revivir los mejores momentos.
El voto del público, el corazón de los Premios GEA
A diferencia de otros galardones, los Premios GEA se destacan porque el público es el único jurado: tanto las nominaciones como los ganadores surgen directamente del voto de los espectadores. En esta edición, casi 6 mil personas participaron en la elección de sus favoritos, reflejando la pasión y el crecimiento del género en la escena local.
Las 11 categorías reconocen a artistas y producciones tanto del teatro musical independiente (off) como del teatro musical comercial, visibilizando la diversidad y el talento que conviven en los escenarios argentinos.
Los nominados que buscarán la estatuilla
Entre los favoritos de este año se destacan títulos como Cruel Intentions, Despertar de Primavera, La Revista del Cervantes, La Sirenita, Pretty Woman, Alberdi, Espejos Marcados, Girls, Hostias Isabel, Los Fantasmas del Sr. Smith y Ride the Cyclone, entre otros.
Las categorías incluyen Mejor Elenco, Mejor Intérprete de Reparto, Mejor Actor y Actriz Protagónica, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Musical, tanto en el circuito comercial como en el off.
Un premio que celebra la diversidad y el crecimiento del género
Desde su creación, los Premios GEA buscan dar visibilidad al teatro musical off, un semillero de nuevas voces y propuestas que dialogan con las grandes producciones del circuito comercial.
La realización de esta primera gala presencial es posible gracias a la coproducción entre GEA Musical, Perrotti Producciones, Amanecer Producciones y Matcha Contenidos, que se unieron para llevar adelante una celebración a la altura del crecimiento que vive el teatro musical argentino.
Quiénes están detrás de la organización
La dirección general está a cargo de Guido El Assir, creador de GEA Musical, el medio digital que reúne a más de 40 mil seguidores en Instagram y 16 mil en TikTok.
El equipo se completa con Nico Sorrivas (Matcha Contenidos) y Emiliano Miguez (Perrotti, Amanecer, Teatro Regina) en la producción general, Kevin Melgar en prensa, Lucas Martínez Bojanich como stage manager y coordinador general, Julia Do Río en la coordinación de invitados, Ludmila Oyarbide y Camila Larocca en producción y backstage, Ivan Repicio en coordinación técnica, y Cata Soich y Dana Schutt en redes.
Todas las categorías y nominados de los Premios GEA 2025
Mejor Elenco en Musical Comercial
- Cruel Intentions
- Despertar de Primavera
- La Revista del Cervantes
- La Sirenita
- Pretty Woman
Mejor Elenco en Musical Off
- Alberdi
- Espejos Marcados
- Girls
- Hostias Isabel
- Los Fantasmas del Sr. Smith
- Ride the Cyclone
Mejor Intérprete de Reparto en Musical Comercial
- Alejandra Radano – La Revista del Cervantes
- Evelyn Botto – La Sirenita
- José María Listorti – La Sirenita
- Lare – Despertar de Primavera
- Tomás Wicz – Despertar de Primavera
Mejor Intérprete de Reparto en Musical Off
- Ailin Pabago – Alberdi
- Clara Imbrogno – Kilómetros
- Daniela Barri – Girls
- Delfina Insua – Alberdi
- Lara Quinteros – Especialmente Norma
- Matías Bruno – Hostias Isabel
Mejor Actor Protagónico en Musical Comercial
- Axel Munton – Cruel Intentions
- Germán Tripel – Gutenberg!
- Juan Ingaramo – Pretty Woman
- Marco Antonio Caponi – La Revista del Cervantes
- Octavio Murillo – Despertar de Primavera
Mejor Actriz Protagónica en Musical Comercial
- Albana Fuentes – La Sirenita
- Florencia Peña – Pretty Woman
- Luli Gayá – Cruel Intentions
- Mónica Antonópulos – La Revista del Cervantes
- Trini Montiel – Despertar de Primavera
Mejor Actor Protagónico en Musical Off
- Andrés Alonso – Ride the Cyclone
- Bautista Alegre – Espejos Marcados
- Eduardo “Pacha” Paglieri – Piel de Encaje
- Iván Aranda Otero – Hostias Isabel
- Jerónimo Dodds – Ride the Cyclone
- Pablo Ocanto – Los Fantasmas del Sr. Smith
- Pablo Flores Torres – Alberdi
Mejor Actriz Protagónica en Musical Off
- Azul Cabrera – Ride the Cyclone
- Evelyn Tremoceiro – Desvestida
- Julieta Molina – Alberdi
- Karina Levine – La Vargas
- Malena Gallesio Serra – Girls
- Rochi Caldés – Hostias Isabel
- Sofía Roldán – Mujercitas Argentinas
Mejor Banda Sonora Original (Música y Letras)
- Alberdi
- El Cuento de la Mujer Pato
- Especialmente Norma
- Espejos Marcados
- Hostias Isabel
- Mujercitas Argentinas
Mejor Musical Comercial
- Cruel Intentions
- Despertar de Primavera
- La Revista del Cervantes
- La Sirenita
Mejor Musical Off
- Alberdi
- El Cuento de la Mujer Pato
- Espejos Marcados
- Hostias Isabel
- Ride the Cyclone
La tercera edición de los Premios GEA promete ser una verdadera fiesta para el teatro musical argentino, reafirmando su espíritu: reconocer el talento desde la mirada del público y celebrar a quienes hacen vibrar los escenarios.