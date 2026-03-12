La espera terminó: STOMP, el fenómeno global de la percusión en vivo, regresa a la Argentina después de 16 años. El reencuentro será en el Teatro Ópera de Buenos Aires, del 2 al 13 de septiembre de 2026, en una temporada limitada que ya genera máxima expectativa entre los fanáticos de la música, el teatro y el espectáculo.

Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, STOMP revolucionó la forma de entender la percusión sobre el escenario. Ocho artistas transforman objetos cotidianos —tachos de basura, escobas, bidones, cajas, mecheros, palmas y hasta pasos— en instrumentos para crear un lenguaje propio, donde el ritmo, el humor físico y la teatralidad se mezclan en un show arrollador. Todo, sin decir una sola palabra y con una conexión directa y visceral con el público.

Foto: prensa Stomp

Un show que rompió todos los moldes

Durante más de tres décadas, STOMP cosechó premios internacionales, ovaciones y un lugar indiscutido en la historia del entretenimiento en vivo.

El espectáculo traspasó fronteras y generaciones, sorprendiendo tanto a amantes de la música y las artes escénicas como a quienes buscan una experiencia distinta, vibrante y accesible para toda la familia.

En esta nueva visita a Buenos Aires, la compañía presentará una selección de sus números más emblemáticos junto a momentos renovados, en una puesta que combina precisión coreográfica, imaginación sonora y un humor tan inteligente como directo.

El resultado es una verdadera celebración del ritmo como lenguaje universal: sin traducción, sin barreras idiomáticas y con una energía contagiosa que convierte al público en parte activa del show.

Un legado de éxito mundial

La última vez que STOMP pisó suelo argentino fue en noviembre de 2010. Ahora, el regreso se da tras una era dorada en Nueva York, donde el espectáculo permaneció en cartel durante casi 29 años en el Orpheum Theatre del Off-Broadway, con más de 11.000 funciones antes de su histórico cierre en 2023.

Además, la compañía recorrió más de 50 países y dejó su huella en los escenarios más exigentes del mundo, desde Broadway hasta el West End londinense.

Una experiencia en vivo que no se puede explicar, solo vivir

STOMP es mucho más que percusión: es teatro físico, danza, comedia visual y concierto de altísima intensidad, todo en un mismo espectáculo. El impacto del sonido, la presencia física de los intérpretes, el juego de luces y la construcción de paisajes rítmicos convierten cada función en un evento único e irrepetible.

Las funciones en el Teatro Ópera se realizarán del 2 al 13 de septiembre de 2026. Las entradas estarán disponibles a través de los canales habituales de venta del teatro y de Ticketek.

El reencuentro de STOMP con el público argentino promete ser uno de los grandes eventos culturales del año. Una oportunidad única para vibrar con un show que marcó un antes y un después en la historia del espectáculo mundial.