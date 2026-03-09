La segunda temporada de “Alberdi, el Musical” pisa fuerte en la cartelera porteña y encara su recta final con las últimas cuatro funciones en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA).

El show, que ya agotó ocho funciones en su primera temporada y suma siete nominaciones a los Premios GEA Musical —incluyendo Mejor Musical y Mejor Música Original—, se convirtió en una de las propuestas más originales y aplaudidas del teatro musical argentino.

La obra, declarada de interés cultural por la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura, el Senado, la Legislatura porteña y la provincia de Santa Fe, propone un viaje vibrante por la vida y el legado de Juan Bautista Alberdi, el gran pensador detrás de la Constitución Nacional.

Foto: prensa musical Alberdi Por: Luis Frontini

Un musical argentino que rompe moldes

Con autoría, música original y dirección vocal de Pablo Flores Torres y la dirección general de Sergio Lombardo, “Alberdi, el Musical” apuesta a un acercamiento contemporáneo a la historia argentina.

La obra fusiona el dinamismo del rap con los ritmos del folclore nacional, logrando una partitura original y una puesta en escena que combina vestuario y escenografía histórica con una mirada fresca y actual.

El espectáculo recorre la vida de Alberdi desde su llegada a Buenos Aires hasta sus últimos días, mostrando el impacto de sus ideas y su aporte a la consolidación de la Argentina moderna. Además, pone en primer plano a las personalidades que lo rodearon y marcaron el rumbo del país.

Foto: prensa musical Alberdi Por: Luis Frontini

Un elenco de lujo y una producción multipremiada

El elenco está encabezado por Pablo Flores Torres en el rol de Alberdi, acompañado por figuras como Coqui Del Piano (Juan Manuel de Rosas), Juan Esteban Bonora (Esteban Echeverría/Nicolás Avellaneda), Lautaro Levato Russo (Miguel Cané/Bartolomé Mitre), Lean Ríos (Vicente Fidel López/Justo José de Urquiza), Lucas Córdoba (Facundo Quiroga/Domingo Faustino Sarmiento/Juan Lavalle), y un destacado grupo de actrices que dan vida a mujeres clave de la historia argentina, como Abril Roitman (Manuelita Rosas) y Malena Bruzzo (Mariquita Sánchez de Thomson).

La ficha técnica reúne a un equipo creativo de primer nivel, con Fina Insua en coreografías, Florencia Grasso en dirección vocal, y un despliegue de escenografía, vestuario y producción que potencia la experiencia teatral.

Una experiencia única para redescubrir a Alberdi

“Alberdi, el Musical” no solo acerca la historia a nuevas generaciones, sino que lo hace con emoción, reflexión y una potencia escénica que invita a repensar el presente a partir de nuestro pasado. La obra se destaca por su lenguaje musical actual, su puesta dinámica y su capacidad para conectar con el público desde el primer minuto.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Uno y en la boletería del teatro. Las funciones son los domingos a las 20:30 y quedan solo cuatro oportunidades para sumarse a este fenómeno cultural.

Datos clave de “Alberdi, el Musical”

Últimas 4 funciones: domingos 20:30 hs en Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA)

Autor, música original y dirección vocal: Pablo Flores Torres

Dirección general: Sergio Lombardo

8 funciones agotadas en la primera temporada

7 nominaciones a los Premios GEA Musical

Declarada de interés cultural por organismos nacionales y provinciales

Una cita obligada para quienes buscan un teatro argentino que emociona, sorprende y reivindica a los grandes protagonistas de nuestra historia.