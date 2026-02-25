Después de una primera temporada que conquistó al público, “Nuestro Prisma” regresa a la cartelera de la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta que promete emocionar y hacer reflexionar.

La obra, escrita por Patricia Renó y dirigida por Rubén Hernández Miranda, tendrá su reestreno el sábado 21 de febrero a las 20:30 en el Teatro Tercer Acto (Av. de Mayo 1158, CABA). Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.

Un viaje sensible por la memoria y los colores de la amistad

La historia pone el foco en tres amigas preadolescentes y en las distintas formas en que cada una elige mirar el mundo. A través de sus ojos, el público se sumerge en un relato donde la identidad, los vínculos y los contextos históricos se entrelazan, mostrando cómo el paso del tiempo puede transformar promesas y revelar secretos guardados durante décadas.

Foto: prensa

El elenco está integrado por Agostina Cardozo, Sandra García, Nina Gianuzzi, Guadalupe Mesples y Elena Ventura, quienes dan vida a personajes atravesados por la memoria y la necesidad de sanar el pasado para poder habitar el presente.

Sinopsis: promesas, reencuentros y la fuerza de la memoria

La trama gira en torno a una promesa que las protagonistas no logran cumplir durante los años de plomo, y un reencuentro, cincuenta años después, que saca a la luz viejos secretos. Tres historias, una sola esencia: la de quienes, al rotar su prisma, logran ver todos los colores de la vida y la amistad.

“Nuestro Prisma” es un tributo a quienes honran la vida y la memoria, y a quienes, a pesar de las adversidades, siguen apostando a construir otros futuros posibles.

Ficha técnica de “Nuestro Prisma”

Puesta en escena y Dirección General: Rubén Hernández Miranda

Dramaturgia: Patricia Renó

Elenco: Agostina Cardozo, Sandra García, Nina Gianuzzi, Guadalupe Mesples, Elena Ventura

Diseño de Iluminación: Rubén Hernández Miranda y Jorge Balestra

Iluminación: Jorge Balestra

Sonido: Jimmi Araiz

Vestuario: Nebur Oiram

Asistencia de dirección y producción: Patricia Renó

Diseño de producción: Nueva Escena

Prensa: Kevin Melgar

Las funciones de la segunda temporada de “Nuestro Prisma” prometen un viaje emotivo y profundo, ideal para quienes buscan teatro con contenido y sensibilidad.