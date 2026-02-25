La cartelera porteña suma una propuesta que promete sacudir al público: “Al borde del ensayo”, la obra escrita y dirigida por Guido Inaui Vega, anuncia nuevas funciones el jueves 26 de febrero y el jueves 5 de marzo a las 22:30 en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3380, CABA). Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.

Una sala de ensayo, Shakespeare y un director al límite

La trama sitúa al espectador en el corazón de una sala de ensayo, donde una compañía teatral —integrada por Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli y el propio Inaui Vega— se sumerge en textos y fragmentos de William Shakespeare. Pero lo que arranca como un proceso creativo pronto se convierte en un campo de batalla emocional.

Foto: prensa

A medida que avanza el ensayo, los límites entre la creación artística, el poder y la autoridad se desdibujan. El director, con un método tan particular como exigente, empuja a los actores a enfrentarse con sus propios fantasmas, debilidades y límites.

El público es testigo de una tensión creciente: ¿es aprendizaje o abuso? ¿Dónde termina la exigencia y empieza el autoritarismo? ¿Qué está permitido en nombre del arte?

Entre el juicio y la revelación: una experiencia intensa

La obra plantea preguntas incómodas y actuales: ¿quién traza los límites del arte? ¿Es el director un maestro o un tirano? Entre ejercicios, escenas y tensiones, los bordes se borran y lo que comenzó como un simple ensayo puede transformarse en un juicio o en una revelación inesperada.

El espectáculo cuenta con el apoyo de Proteatro e Impulso Cultural, y se destaca por su mirada cruda y honesta sobre los procesos creativos y las relaciones de poder dentro del teatro.

Ficha técnica y equipo creativo

Dramaturgia y dirección: Guido Inaui Vega

Elenco: Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli, Guido Inaui Vega

Espacio escénico y diseño lumínico: Guido Inaui Vega

Redes sociales: Rosario Ramos Isola

Fotografía: Larisa Yaconis

Diseño gráfico: Anto Van Ysseldyk

Asistencia de producción: Ivan David Tisocco

Asistencia de dirección y coreografía: María Medesani

Producción general: Guido Inaui Vega

Prensa: Kevin Melgar

Dónde y cuándo ver “Al borde del ensayo”

Las funciones serán el jueves 26 de febrero y el jueves 5 de marzo a las 22:30 en el Teatro El Extranjero. Las entradas pueden conseguirse a través de Alternativa Teatral.

Una invitación a sumergirse en el detrás de escena del teatro, donde la creación y el conflicto se dan la mano y nada es lo que parece.