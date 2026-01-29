La temporada teatral de Villa Carlos Paz tiene un nuevo fenómeno: Cirko Marisko. El espectáculo, protagonizado por Lucas y Martín, se metió de lleno entre los cinco shows más elegidos del verano, según las cifras oficiales de AADET.

La dupla, que arrancó haciendo teatro callejero y recorrió plazas y festivales de todo el país, hoy disfruta de un verano soñado. Desde su estreno en el Teatro del Sol, la respuesta del público fue inmediata: funciones a sala llena, ovaciones y un boca en boca que no para de crecer.

De la calle al éxito masivo: la historia de Cirko Marisko

El salto al teatro marcó un antes y un después para Lucas y Martín. Supieron trasladar al escenario la frescura, el humor y la cercanía que los hizo populares en la calle, pero sin perder esa esencia que los distingue.

El resultado: un show que combina clown, destreza física y una conexión directa con la gente.

Foto: prensa Cirko Marisko

La autenticidad de Cirko Marisko se siente en cada función. El público premia la originalidad y la energía de un espectáculo que se consolidó como una de las grandes sorpresas de la temporada 2026 en Carlos Paz.

Un verano histórico para Lucas y Martín

Con producción de BRAMAICAS y un lugar de privilegio en las estadísticas oficiales, Lucas y Martín celebran un verano inolvidable. El éxito de Cirko Marisko demuestra que el arte callejero puede convertirse en un fenómeno teatral masivo y que el camino recorrido —desde la calle hasta el teatro— valió la pena.

El público de Carlos Paz lo confirma: las propuestas genuinas y originales siguen siendo las más elegidas.