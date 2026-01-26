A partir del 4 de febrero, el escenario del Teatro Regina se va a llenar de preguntas incómodas, emociones a flor de piel y mucha música con el estreno de “Fiumiccino, ¿En qué hemos convertido al amor?”.

La obra, que ya cosechó nominaciones y elogios en el circuito independiente, se presenta como una de las propuestas más originales de la temporada.

Con libro y dirección de María Pascual, música original de Tomás Barrios y Gonzalo Fantoni, y la producción del grupo platense “Ya que estamos”, “Fiumiccino” invita a vivir una experiencia teatral distinta.

La trama se despliega en dos líneas de tiempo paralelas, 1986 y 2018, y pone sobre el escenario dos triángulos amorosos, dos mujeres atrapadas en sus propias dudas y un sinfín de formas de amar.

Entre bares, divanes y mundiales, la obra se anima a preguntar lo que muchos no se atreven: ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?.

El espectáculo interpela al público y lo lleva a reflexionar sobre el deseo, los secretos familiares y esas verdades incómodas que todos preferimos evitar.

Una apuesta fuerte del teatro musical independiente

Fiumiccino no solo rompe con los moldes tradicionales del género, sino que también se anima a cuestionar las formas convencionales de amar.

La puesta en escena, cargada de emoción y momentos de humor, promete dejar al espectador pensando mucho después de que caiga el telón.

La obra tendrá solo cuatro funciones durante febrero de 2026: los miércoles 4, 11, 18 y 25 a las 20:30 horas, en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA).

Las entradas ya están disponibles a través de Entrada Uno.

Dónde y cuándo ver Fiumiccino en Buenos Aires

Funciones: miércoles 4, 11, 18 y 25 de febrero de 2026, 20:30 hs

Lugar: Teatro Regina – Av. Santa Fe 1235, CABA

Entradas: ENTRADA UNO

Redes sociales: IG @fiumiccino.obra

Con una propuesta que invita a repensar el amor y a dejar de lado los prejuicios, Fiumiccino se perfila como uno de los imperdibles del verano porteño.