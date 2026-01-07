Mar del Plata vivió una noche de alto voltaje con el debut de SEX, la obra, el fenómeno teatral creado y dirigido por José María Muscari.

El estreno en el Teatro América fue una verdadera fiesta: la sala explotó de público y las ovaciones no se hicieron esperar.

Con un elenco de lujo encabezado por Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera, la obra volvió a dejar en claro por qué es uno de los títulos más audaces y convocantes de la escena actual. El magnetismo escénico se sintió desde el primer minuto y el público respondió con entusiasmo.

Una noche de figuras y emociones fuertes

La función inaugural tuvo invitados de peso: Ana María Picchio, madrina de Julieta Ortega, y Thelma Fardín, pareja de Nico Riera, dijeron presente junto a otros referentes del espectáculo.

También estuvieron Muscari y Paola Luttini, productora general, celebrando con el elenco una noche cargada de sensualidad, humor y mucha energía.

Foto: prensa SEX

Foto: prensa SEX

Foto: prensa SEX

Foto: prensa SEX

Foto: prensa SEX

SEX propone una experiencia teatral intensa, donde el cuerpo, el deseo, el humor y la música se mezclan sin filtros. Desde su estreno original, el espectáculo no paró de crecer y se consolidó como una marca artística que trasciende el escenario y conecta con públicos de todo el país y el exterior.

SEX: una obra que no pide permiso

El mensaje es directo: SEX llegó a Mar del Plata para quedarse, para hacerte pensar, divertirte y romper prejuicios. Es una obra que se disfruta sin culpa y que confirma que el teatro, cuando se anima a ir más allá, sigue siendo imbatible.

Las funciones son de martes a domingo a las 21.30 en el Teatro América. Las entradas ya están a la venta por Plateanet.