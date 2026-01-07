La temporada teatral de Mar del Plata suma un verdadero peso pesado: Julio Chávez llega con “La Ballena”, la obra que conquistó al público y la crítica, y que inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó el Oscar.

El espectáculo, dirigido por Ricky Pashkus, sube a escena todos los viernes y sábados de enero a las 21 horas en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746). Turistas y marplatenses tienen la oportunidad de vivir una experiencia teatral profunda y conmovedora.

Julio Chavéz estrenó La Ballena (Foto: Movilpress).

Un elenco de lujo y una historia que toca el corazón

Junto a Chávez, el elenco lo completan Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. La obra recibió elogios unánimes y le valió a Julio Chávez y Laura Oliva nominaciones a los premios ACE, uno de los reconocimientos más importantes del teatro argentino.

En “La Ballena”, Chávez se pone en la piel de Charlie, un profesor de literatura que da clases desde su casa y enfrenta el final de su vida. Aquejado por una enfermedad y con obesidad mórbida, Charlie decide no tratarse y atraviesa sus días acompañado por su amiga Ana.

La llegada de Tomás, un joven religioso, lo enfrenta a su propia historia y lo impulsa a buscar el reencuentro con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años.

Una trama sobre el dolor, la esperanza y la posibilidad de perdonar

“La Ballena” es una historia sobre los últimos días de un hombre que carga en su cuerpo y en su alma el daño propio y ajeno. En ese tramo final, Charlie intenta reparar vínculos rotos y encontrar una chispa de esperanza en el mundo. La obra plantea preguntas profundas sobre el perdón, la redención y la oportunidad de sanar heridas antes de que sea demasiado tarde.

Dónde y cómo conseguir las entradas

Las entradas para “La Ballena” pueden conseguirse a través de Ticketek (https://www.ticketek.com.ar/la-ballena/teatro-tronador) o en la boletería del Teatro Tronador. La cita es todos los viernes y sábados de enero a las 21 horas.

Julio Chávez protagonizará “La Ballena” (Foto: Prensa Coral)

Ficha técnica de “La Ballena”

Autor: Samuel D. Hunter

Dirección: Ricky Pashkus

Escenografía: Jorge Ferrari

Vestuario: Federico Montedeoca

Música: Diego Vainer

Maquillaje FX: Germán Pérez, Marianela Moldavsky

Elenco: Julio Chávez, Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno, Roxana Berco

Producción Ejecutiva: Francisco Martínez Jones

Producción General: Rimas, Maximiliano Córdoba, Juan Pelosi, Quality Producciones

“La Ballena” es, sin dudas, una de las propuestas más fuertes del verano marplatense. Una obra que invita a emocionarse, reflexionar y, sobre todo, a no perder la esperanza.