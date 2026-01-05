Cuando parecía que la cartelera de Mar del Plata ya estaba cerrada y no quedaba lugar para las sorpresas, Alfredo Casero irrumpió con una noticia que nadie esperaba: por primera vez, el creador de Cha Cha Cha hará temporada teatral en la ciudad, acompañado por Alacrán y un elenco de lujo.

La edición verano de este espectáculo icónico promete ser el gran evento de la temporada 2026 y la despedida definitiva del show en formato teatral.

Foto: prensa Cha cha cha

Un fenómeno que marcó a generaciones

Cha Cha Cha cumple 30 años y sigue siendo uno de los hitos más influyentes del humor argentino.

El cierre a sala llena en el Movistar Arena el 15 de diciembre pasado dejó en claro que el fenómeno está más vigente que nunca: más de 100.000 personas vieron el show en teatro en el último año y los sketches superan las 10 millones de visualizaciones en YouTube.

El regreso a Mar del Plata no fue casualidad. Giuliano Bacchi fue clave para que el sueño se hiciera realidad: recopiló mensajes, posteos y comentarios de fanáticos que pedían a gritos ver el show en la ciudad.

La pasión del público marplatense terminó de convencer al equipo de que era el momento de llevar el espectáculo a La Feliz.

Foto: prensa Cha cha cha

Una edición pensada para el público de La Feliz

La versión de verano no será una simple repetición del show porteño. Casero y su equipo prepararon una selección especial de escenas, ritmos y climas, adaptados a la exigencia y el paladar teatral de Mar del Plata. El absurdo, la sátira y la incomodidad característica de Cha Cha Cha se combinan en una propuesta única, hecha a medida para el público local.

Foto: prensa Cha cha cha Por: @facucardellafotos

Fechas, elenco y personajes inolvidables

Las funciones serán en el Teatro Enrique Carreras durante enero de 2026, con una temporada de fechas acotadas que, según los propios creadores, marcará la despedida final y definitiva del espectáculo en teatro.

Preestrenos: 7 y 8 de enero

Funciones: 9, 10 y 11 / 19 y 20 / 23, 24, 25 y 26 de enero

Foto: prensa Cha cha cha

Junto a Alfredo Casero y Alacrán, estarán Diego Rivas, Lito Ming y un elenco de artistas delirantes que reviven personajes y escenas que hicieron historia.

Vuelven clásicos como Juan Carlos Batman, el productor, el representante, Señora Luna y nuevas situaciones atravesadas por el absurdo total.

Una última oportunidad para vivir el fenómeno en vivo

El fanatismo de los llamados “vaporesianos” y la circulación constante del material digital hacen de esta temporada una oportunidad única: es la última chance de reencontrarse con un clásico o descubrirlo en vivo por primera vez.

Para muchos, será el cierre de una etapa; para otros, el inicio de un amor por el humor más desquiciado de la escena nacional.