En tiempos donde el amor parece depender de un swipe, un grupo de organizadores decidió ir a contramano de la tendencia y armar una propuesta que pone el foco en lo humano.

Juntada VIP es el nombre del evento que convoca a solteros y solteras de 30 a 55 años a dejar el celular de lado y animarse a una noche de encuentros reales, risas y buena onda.

La cita será el jueves 11 de diciembre en el Bar Zakrev (México 345, San Telmo, CABA), con ingreso puntual entre las 20:50 y las 21:00.

El evento se extiende hasta la medianoche y tiene cupo limitado y equilibrado entre hombres y mujeres, para que nadie se quede afuera ni se sienta descolgado.

Cena gourmet, teatro y juegos: así es la experiencia “Juntada VIP”

Detrás de la movida están Javi, Vero y Max, quienes pensaron cada detalle para que la noche sea divertida y espontánea.

El plan incluye pizza libre de sabores gourmet, dos tragos (o cerveza/gaseosa) y una serie de juegos rompehielos que ayudan a relajar el ambiente y sacar sonrisas.

Pero eso no es todo: los propios organizadores se suben al escenario para ofrecer actuaciones teatrales en vivo, transformando la juntada en una especie de obra colectiva sobre el amor, las segundas oportunidades y las ganas de volver a conectar.

Entre dinámica y dinámica, hay momentos libres para charlar sin presiones, mirar a los ojos y dejar que la conversación fluya, lejos de la lógica del algoritmo y el apuro de las apps.

Cómo participar y cuánto cuesta

La entrada cuesta $40.000 e incluye todo: la cena, los tragos y la experiencia completa. Para reservar, hay que mandar un mensaje directo (DM) a @juntadavip en Instagram. Los cupos son limitados y se busca mantener el equilibrio entre géneros y edades.

Además, los medios que difundan esta edición participan por una entrada general para la próxima “Juntada VIP”, válida para el cupo correspondiente.

“Queremos que la gente se anime a salir del guión”

La filosofía detrás de la propuesta es clara: “El amor no siempre se busca: a veces aparece cuando nos animamos a salir del guion. Queremos que cada persona viva una experiencia divertida, humana y auténtica. No se trata solo de conocer a alguien, sino de reconectar con uno mismo”, explican los organizadores.

En un contexto donde la fatiga de las apps de citas es moneda corriente, la “Juntada VIP” se consolida como una alternativa fresca y presencial, donde la empatía, el humor y el disfrute del momento son protagonistas.

La consigna es simple: dejar el celular, mirar a los ojos y animarse a lo real. Porque, a veces, el mejor match es el que sucede fuera de la pantalla.