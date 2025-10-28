La aclamada obra Quien sea llega tarde, escrita por Eusebio Calonge, dirigida por Paco de La Zaranda y producida por Sebastián Blutrach, se despide del Teatro Picadero con su última función el domingo 16 de noviembre a las 18 hs.
El elenco está conformado por las talentosas Lucía Adúriz y Nayla Pose, quienes dan vida a una pieza teatral poética, intensa y profundamente humana.
Un acontecimiento teatral único
Después de más de dos décadas de colaboración entre La Zaranda y Sebastián Blutrach, el Teatro Picadero celebra un hecho histórico: por primera vez, Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda estrenaron un espectáculo fuera de España con un elenco local argentino.
Lucía Adúriz y Nayla Pose, las protagonistas
Las actuaciones de Lucía Adúriz y Nayla Pose son el corazón de Quien sea llega tarde. A través de una interpretación sensible y precisa, ambas construyen un universo cargado de metáforas, humor y verdad escénica.
Información de las últimas funciones
- Última función: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 18:00 hs
- Lugar: Teatro Picadero – Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA
- Entradas: Disponibles en Plateanet o en la boletería del teatro.