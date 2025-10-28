La aclamada obra Quien sea llega tarde, escrita por Eusebio Calonge, dirigida por Paco de La Zaranda y producida por Sebastián Blutrach, se despide del Teatro Picadero con su última función el domingo 16 de noviembre a las 18 hs.

El elenco está conformado por las talentosas Lucía Adúriz y Nayla Pose, quienes dan vida a una pieza teatral poética, intensa y profundamente humana.

Un acontecimiento teatral único

Después de más de dos décadas de colaboración entre La Zaranda y Sebastián Blutrach, el Teatro Picadero celebra un hecho histórico: por primera vez, Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda estrenaron un espectáculo fuera de España con un elenco local argentino.

Lucía Adúriz y Nayla Pose, las protagonistas

Las actuaciones de Lucía Adúriz y Nayla Pose son el corazón de Quien sea llega tarde. A través de una interpretación sensible y precisa, ambas construyen un universo cargado de metáforas, humor y verdad escénica.

Información de las últimas funciones