El Teatro El Picadero es escenario de un evento histórico para el teatro iberoamericano: el estreno mundial de “Quien sea llega tarde”, una obra escrita por Eusebio Calonge, dirigida por el reconocido Paco de La Zaranda, y con las actuaciones de Lucía Adúriz y Nayla Pose. Las funciones son los domingos en el tradicional teatro porteño ubicado en Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA.

“Quien sea llega tarde”: una coproducción internacional con alma argentina

Por primera vez en su trayectoria, el prestigioso grupo español La Zaranda presenta una obra fuera de España y con elenco local, en una apuesta que celebra la hermandad artística entre Argentina y Europa.

La producción está a cargo de Sebastián Blutrach, figura clave del teatro nacional y socio creativo de La Zaranda desde hace más de dos décadas.

De qué trata “Quien sea llega tarde”

LUCÍA ADÚRIZ y NAYLA POSE en QUIEN SEA LLEGA TARDE Por: IRISH SUAREZ

Con una estética profundamente lírica y crítica, la obra retrata a dos mujeres atrapadas en una rutina absurda en medio de una realidad distópica que parece un apagón social y tecnológico, metáfora de la decadencia contemporánea. A pesar de la oscuridad, el texto de Eusebio Calonge apuesta por el poder transformador de la imaginación, la poesía y la belleza, en un escenario de carencias, desarraigo y resistencia emocional.

Eusebio Calonge: “Pretendemos crear en la oscuridad al menos destellos de belleza, de humor, quizás de esperanza, que nos permitan continuar, así sea a tientas.”

El debut de Paco de La Zaranda como director en Argentina

Tras décadas de presentaciones en Buenos Aires con su compañía, Paco de La Zaranda dirige por primera vez en el país, dando lugar a un diálogo creativo entre el lenguaje escénico andaluz y la potencia interpretativa del teatro argentino.

Sobre la experiencia, el director destaca el aporte invaluable de Lucía Adúriz y Nayla Pose, quienes le imprimen a la obra una mirada local con fuerza universal.

Sobre las protagonistas

Lucía Adúriz

Actriz multipremiada, egresada de la EMAD, reconocida con los premios María Guerrero, Trinidad Guevara y Teatro del Mundo. En 2024 brilló en “Saraos Uranistas”, “Paquito, la cabeza contra el suelo” y “Moliendo a Molière”.

Nayla Pose

Actriz, directora y docente teatral. Fundadora de El Brío Teatro, trabajó con referentes como Fernando Rubio, Daniel Veronese y Mariano Pensotti. Presentó obras en festivales internacionales y dirigió en México, Brasil y Argentina.

Información útil

📍 Lugar: Teatro El Picadero – Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA

🕡 Funciones regulares: Domingos, 18:30 hs

🎟️ Entradas: Plateanet y en boletería