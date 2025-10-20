La reconocida actriz y cantante Alejandra Radano se incorpora al elenco de Company, la obra maestra de Stephen Sondheim, en una esperada producción que estrenará el 8 de enero de 2026 en el Teatro El Nacional, bajo la dirección general de Fer Dente.
Radano interpretará a Joanne, uno de los personajes más icónicos, mordaces y complejos del teatro musical contemporáneo.
Su incorporación aporta un nivel de excelencia y profundidad escénica a esta versión argentina del clásico de Broadway, que llega con orquesta en vivo, una puesta moderna y sofisticada, y por únicas ocho semanas en cartel.
De qué trata “Company”
Company explora las complejidades de las relaciones humanas, la soledad, el compromiso y el amor, a través de la historia de Bobby —interpretado por Fer Dente— y su vínculo con un grupo de amigos casados.
Con música y letras de Stephen Sondheim, considerado uno de los compositores más influyentes del siglo XX, el musical ofrece un retrato inteligente, ácido y profundamente humano de la vida moderna.
Entradas y fecha de estreno de “Company
📅 Fecha de estreno: 8 de enero de 2026
🕒 Funciones por 8 semanas
📍 Teatro El Nacional Sancor Seguros – Av. Corrientes 960, CABA🎟
🎟️ Entradas a la venta en Plateanet
Equipo creativo de “Company”
- Dirección General: Fer Dente
- Dirección Coreográfica: Vanesa García Millán
- Dirección Vocal: Eugenia Gil Rodríguez
- Dirección de Actores: Laura Oliva
- Dirección Musical: Damian Mahler
- Producción General: Club Media