La reconocida actriz y cantante Alejandra Radano se incorpora al elenco de Company, la obra maestra de Stephen Sondheim, en una esperada producción que estrenará el 8 de enero de 2026 en el Teatro El Nacional, bajo la dirección general de Fer Dente.

Radano interpretará a Joanne, uno de los personajes más icónicos, mordaces y complejos del teatro musical contemporáneo.

Su incorporación aporta un nivel de excelencia y profundidad escénica a esta versión argentina del clásico de Broadway, que llega con orquesta en vivo, una puesta moderna y sofisticada, y por únicas ocho semanas en cartel.

De qué trata “Company”

Company explora las complejidades de las relaciones humanas, la soledad, el compromiso y el amor, a través de la historia de Bobby —interpretado por Fer Dente— y su vínculo con un grupo de amigos casados.

Con música y letras de Stephen Sondheim, considerado uno de los compositores más influyentes del siglo XX, el musical ofrece un retrato inteligente, ácido y profundamente humano de la vida moderna.

Entradas y fecha de estreno de “Company

📅 Fecha de estreno: 8 de enero de 2026

🕒 Funciones por 8 semanas

📍 Teatro El Nacional Sancor Seguros – Av. Corrientes 960, CABA🎟

🎟️ Entradas a la venta en Plateanet





Equipo creativo de “Company”