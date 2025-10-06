Lucía Collini no para de sumar logros. La actriz, cantante y creadora escénica argentina fue distinguida en Madrid con el Premio de Teatro Calderón de la Barca 2025, uno de los galardones más importantes para autores noveles que entrega el Ministerio de Cultura de España.

El jurado destacó su obra La perla por ser “una comedia sugerente y original”, con “hábil tratamiento del humor” y “una impecable definición de los personajes”.

El premio incluye una suma de dinero y la publicación del texto en España, consolidando a Collini como una de las voces emergentes más relevantes de la dramaturgia contemporánea.

Mientras tanto, la artista se luce en Buenos Aires como autora y protagonista de Fantasía para Iván, una obra que confirma por qué su talento ya trasciende fronteras.

Foto: prensa

Fantasía para Iván: una obra que mezcla humor, ternura y desgarro

Con dramaturgia y dirección de Lucía Collini, Fantasía para Iván es una propuesta que se mueve entre lo íntimo y lo ficticio, lo teatral y lo confesional.

A partir de su archivo personal, la autora se anima a indagar en el origen de sus traumas, miedos y deseos, construyendo un relato que mezcla humor, ternura y desgarro.

La pieza invita a preguntarse: ¿cómo recordamos lo que nos pasó? ¿Y qué hacemos ahora con eso? Tras agotar localidades en su primera temporada y realizar funciones en Madrid, la obra regresa a la cartelera porteña.

Se presenta todos los viernes de septiembre y octubre a las 20:00 en el Teatro Método Kairos (El Salvador 4530, CABA). Las entradas están disponibles en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

De la memoria a la escena: la sinopsis de una historia que conmueve

“En las primeras sesiones de terapia hay quienes hacen un resumen de sus vidas, otros un PowerPoint. Yo hago esto: una obra, una Fantasía para Iván”, resume Collini sobre el espíritu de la obra.

La historia sigue a Lucía, una mujer que es de acá pero vive allá, que es grande pero se siente chica, que llora mucho y a veces piensa en la muerte.

Cansada y buscando respuestas, un agosto en Madrid con vacaciones frustradas se convierte en el disparador para sumergirse en las aguas oscuras de la memoria y la niñez, y de ese barro, intentar salir viva.

El equipo detrás de “Fantasía para Iván”

Dramaturgia y dirección: Lucía Collini

Actúan: Lucía Collini y Macarena Forrester

Asistencia de dirección: Macarena Forrester

Asistencia general: Camila Serra, Lucía Fernández Méndez

Asistencia coreográfica: Gabriela Bondone

Audiovisuales: Delfina Lamas

Fotografía: Boria Audiovisuales

Diseño gráfico: Sergio Calvo

Prensa: Kevin Melgar (0KM Prensa)

Escenografía y vestuario: Romina Santorsola

Espacio sonoro: Tomás Kruse / Lautaro Aichenbaum

Iluminación: Belén Rivero y Lucía Collini

Producción: FPI

Con este reconocimiento internacional y una obra que sigue creciendo en la escena local, Lucía Collini se consolida como una de las creadoras más originales y sensibles del teatro argentino actual.