La ópera “Tosca” de Giacomo Puccini regresa al Teatro Avenida con dos únicas funciones en octubre, en una puesta que combina pasión, tragedia y poder en el corazón de Buenos Aires.

Una obra maestra que desafía a los intérpretes

Nacida del drama de Victorien Sardou, Tosca es mucho más que una ópera: es un canto a la resistencia y al corazón humano.

Foto: prensa

La puesta demanda una Floria Tosca capaz de encarnar la fuerza de la diva enamorada y valiente, un Cavaradossi cargado de fervor e idealismo, y un Scarpia que refleje esa maldad seductora que estremece.

Con música del gran Giacomo Puccini, la ópera envuelve al espectador en un torbellino emocional de amor, sacrificio y poder, donde cada nota y cada gesto sostienen una tensión que conmueve hasta el final.

Fechas y entradas

Tosca se presentará en el Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA) el jueves 24 y el lunes 28 de octubre a las 20:30.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro (martes a sábado de 13 a 19 h) o a través de Ticketek.