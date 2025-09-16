El reconocido y multipremiado director Ángel Carabajal vuelve a sorprender con una propuesta escénica de alto impacto: “Mestiza 2026”, un espectáculo que promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada teatral en Villa Carlos Paz.

Con Mariana Clemensó como artista principal, cantante y creadora de la obra, Mestiza se posiciona como una experiencia artística única. Su voz, intensa y conmovedora, es el eje narrativo de una puesta que fusiona estilos musicales diversos, destacando la riqueza de la música española, el flamenco, el folklore argentino, el tango y matices de la cultura árabe.

La producción general está a cargo de Ángel Carabajal, con el respaldo de Letona Producciones, y cuenta con una puesta técnica de nivel internacional, en línea con el sello de calidad que caracteriza a todas las producciones del director.

¿Cuándo y dónde ver “Mestiza 2026”?

📍 Lugar: Espacio Mónaco, Villa Carlos Paz

📅 Debut: Mediados de diciembre de 2025

🎭 Temporada: Verano 2026