La fábrica más famosa del mundo abre sus puertas en Buenos Aires: “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” desembarca en el Teatro Gran Rex en el invierno de 2026 y ya lanzó una convocatoria que promete revolucionar la escena teatral argentina.

Foto: prensa

Audiciones abiertas: buscan talentos infantiles para el musical del año

La producción detrás de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock —que convocaron a más de 500.000 espectadores— ahora va por más.

Buscan chicos y chicas de 9 a 12 años (o que aparenten esa edad) con habilidades en canto, actuación y facilidad para la danza. Algunos personajes requerirán conocimientos en danza clásica o estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

La inscripción es exclusivamente online y estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2025.

Las audiciones presenciales se realizarán en la semana del 13 de octubre de 2025 en Buenos Aires. Los ensayos serán en abril y mayo de 2026, y las funciones, durante el invierno en el Gran Rex.

Una oportunidad única para chicos y chicas que sueñan con el escenario

La convocatoria es clara: es una chance única para que nuevas generaciones de artistas vivan una experiencia inolvidable en una superproducción de escala internacional.

El equipo creativo, que ya dejó su huella en la cartelera nacional, promete un espacio de crecimiento profesional y un ambiente lleno de música, emoción y magia.

“Cada temporada elegimos títulos que disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Queremos que cada artista viva el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única”, expresaron los productores.

El fenómeno mundial que llega al país

Basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la película protagonizada por Johnny Depp, el musical recorrió los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos.

Ahora, la versión argentina —con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg y bajo licencia de Music Theatre International (MTI)— promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026.

La historia invita a sumergirse en el universo del excéntrico Willy Wonka y acompañar a Charlie Bucket y los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura llena de música, magia y emoción.

Fechas clave para no perderse la oportunidad

Cierre de inscripción: 28 de septiembre de 2025

Audiciones presenciales: semana del 13 de octubre de 2025 en Buenos Aires

Ensayos: abril y mayo de 2026

Funciones: invierno 2026 en el Teatro Gran Rex

La inscripción se realiza únicamente a través del formulario online oficial.

El Gran Rex se prepara para abrir sus puertas a la fantasía y a una nueva generación de artistas.