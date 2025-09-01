Los Nansana Kids, el grupo de Uganda que emociona al mundo con su alegría y talento, se prepara para su debut en Argentina.

La música no tiene fronteras y los Nansana Kids son la prueba viviente.

Este grupo de chicos de Uganda se volvió viral en TikTok por sus covers de cumbia argentina y ritmos latinos, y ahora se prepara para cumplir un sueño: llegar por primera vez a la Argentina.

El próximo 27 de septiembre, el Teatro Colonial de Avellaneda será el escenario donde estos jóvenes artistas mostrarán todo su talento y energía. Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada y la expectativa es enorme.

De Uganda al corazón de los argentinos

Los Nansana Kids nacieron en Nansana, una localidad de la región central de Uganda. Allí, en el Nansana Children Centre, bajo el cuidado de “Mummy Florence”, encontraron un espacio seguro para crecer y desplegar su creatividad.

En 2021, comenzaron a compartir sus primeros videos en TikTok. Lo que empezó como un juego se transformó en un fenómeno global: hoy suman más de 2,3 millones de seguidores y acumulan 37 millones de “me gusta” en la plataforma. También arrasan en Instagram, donde superan los 300 mil seguidores.

Cumbia, alegría y un puente cultural inesperado

La cumbia argentina fue el puente que los conectó con América Latina. Se enamoraron de bandas como Ráfaga, Amar Azul y Los Palmeras, y a través de plataformas como “Un Poco de Ruido” descubrieron la música que hoy interpretan con pasión.

Entre sus videos más virales se destacan una versión de “Soy Sabalero” que hizo emocionar a los hinchas de Colón, un homenaje al Himno Nacional Argentino rodeados de banderas celestes y blancas, y hasta una interpretación de un clásico de Fito Páez.

Un fenómeno que emociona y une

Los comentarios en redes sociales muestran el cariño y la conexión genuina que lograron con el público argentino. Ellos mismos expresaron su deseo de conocer el país y presentarse ante sus seguidores.

Gracias a las transmisiones en vivo de TikTok, también generan ingresos que ayudan a sostener la fundación y su desarrollo.

Esta gira latinoamericana no solo marca un salto artístico para los Nansana Kids, sino que confirma el poder de la música para unir mundos que parecían lejanos.

El 27 de septiembre, la alegría y el talento de Uganda llegan al corazón del conurbano bonaerense. Una cita imperdible para quienes creen que la música puede cambiar vidas.