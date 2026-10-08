Ricky Maravilla tiene por delante una celebración especial: después de cinco décadas dedicadas a la música, el artista llegará por primera vez a la emblemática calle Corrientes para festejar sus 50 años de trayectoria con un show en el Teatro Ópera.

El encuentro será el sábado 12 de diciembre a las 21 horas, en Corrientes 860, y tendrá como protagonista a uno de los nombres más reconocidos de la música tropical argentina. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.

La presentación propone un recorrido por una carrera marcada por canciones populares, personajes que quedaron en la memoria y una música que logró atravesar generaciones. Desde sus comienzos hasta su consolidación como uno de los referentes de la denominada Movida Tropical, Ricky Maravilla construyó una identidad propia dentro de la música popular argentina.

La japonesa que conquistó el corazón de Ricky Maravilla Fuente Nosotros a la Mañana

Ricky Maravilla: de Salta a convertirse en un referente de la música tropical

La historia artística de Ricky Maravilla comenzó en Salta. Aunque inicialmente había elegido otro camino profesional, vinculado con la electrónica y las telecomunicaciones, finalmente fue la música la que terminó convirtiéndose en su verdadera profesión.

Durante los años 80 llegaron sus primeros éxitos y, en 1989, una de sus canciones más reconocidas, “¿Qué tendrá ese petiso?”, se convirtió en un fenómeno popular que terminó de consolidarlo.

A lo largo de su carrera, el cantante grabó 22 discos y recibió distintos reconocimientos. En 1995 obtuvo el Premio Konex por su trayectoria en Bailanta/Cuarteto.

Su repertorio incluye algunos de los temas que se transformaron en clásicos de la música tropical, entre ellos “¿Qué tendrá ese petiso?”, “Camarón”, “Cuidado con la bomba” y “El Hombre Gato”. Son canciones que, de acuerdo con el material de presentación del show, forman parte de la memoria musical de distintas generaciones.

Un show para recorrer cinco décadas de éxitos

La llegada al Teatro Ópera representa un nuevo capítulo en la extensa trayectoria del artista. A cinco décadas de sus comienzos, Ricky Maravilla se prepara para ocupar uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires y celebrar junto a su público una carrera que ya forma parte de la historia de la música popular argentina.

La propuesta llevará el nombre “Ricky Maravilla – Su historia” y tendrá lugar el sábado 12 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Ópera, ubicado en Corrientes 860.

Ricky Maravilla en el Teatro Ópera: fecha, horario y entradas

Evento: Ricky Maravilla – Su historia

Fecha: sábado 12 de diciembre

Horario: 21 horas

Lugar: Teatro Ópera, Corrientes 860, Buenos Aires

Entradas: Ticketek