Airbag confirmó su sexto show en el Estadio River Plate para el sábado 31 de octubre de 2026. Los hermanos Sardelli regresarán al Monumental en el marco de El Club de la Pelea Tour 2026. Además, la banda adelantó un fragmento de “Epifanía”, una nueva canción de El Club de la Pelea II.

Airbag en River Plate: cuándo es el show y qué se espera del recital

El próximo 31 de octubre, los hermanos Sardelli volverán al estadio Monumental.

Para este sexto River Plate, Airbag prepara una impactante puesta en escena, con fuego, potencia y una escenografía diseñada para acompañar un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria y las canciones que anticipan su próximo capítulo musical.

El anuncio también tuvo una sorpresa para los fanáticos: en el video de presentación, la banda adelantó “Epifanía”, una nueva canción que formará parte de El Club de la Pelea II.

Airbag y una gira internacional con entradas agotadas

El El Club de la Pelea Tour 2026 refleja el gran momento que atraviesa Airbag. La banda ya pasó por distintos escenarios de Argentina y el exterior, con fechas agotadas en ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, Neuquén, Barcelona, Madrid y Santiago de Chile.

La gira continuará durante octubre y noviembre con presentaciones en México, Mendoza, Buenos Aires, Paraguay y Perú. En varias de estas fechas, la banda anunció que quedan las últimas entradas disponibles.

Con nueve estadios en Buenos Aires, siete países recorridos y una gira que sigue creciendo, Airbag se prepara para volver a casa y cerrar el año con otro recital multitudinario en el Monumental.

Airbag: próximas fechas de El Club de la Pelea Tour 2026

17 de octubre: Pepsi Center, Ciudad de México, México — últimas entradas.

24 de octubre: Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza, Argentina — últimas entradas.

31 de octubre: Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina.

7 de noviembre: Jockey Club, Asunción, Paraguay — últimas entradas.

12 de noviembre: Vibra Arena, Arequipa, Perú — últimas entradas.

14 de noviembre: Estadio San Marcos, Lima, Perú — últimas entradas.

Lo que tenés que saber sobre el sexto River de Airbag