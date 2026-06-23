La nueva generación de la cumbia sigue sumando voces y propuestas que buscan ampliar los límites del género sin perder su esencia. En ese contexto, Kun, el Príncipe del Acordeón, presenta Historias de un Indio de la Noche, su primer álbum de estudio, una obra integrada por siete canciones originales que nacieron entre giras, shows y experiencias que marcaron su recorrido artístico.

El lanzamiento representa un paso importante en la carrera del músico, que por primera vez reúne composiciones propias en un trabajo conceptual que busca retratar distintos momentos de su vida a través de la música.

Cómo es “Historias de un Indio de la Noche”

El álbum fue grabado en Otro Planeta Estudio, en Parque Leloir, y contó con la producción de Guille Beresñak y El Chávez.

Desde el comienzo, la intención fue capturar la energía que la banda transmite en vivo. Por eso las canciones fueron registradas con los músicos tocando juntos en el estudio, privilegiando la espontaneidad y la interpretación colectiva por encima de las correcciones excesivas.

El resultado es un trabajo que combina cercanía, frescura y una fuerte impronta personal.

Un disco inspirado en recuerdos y experiencias reales

Según explicó el propio artista, cada canción representa una escena distinta de su historia.

Encuentros, despedidas, noches interminables, alegrías, incertidumbres y aprendizajes aparecen transformados en relatos musicales que funcionan como postales de una época.

Más que una colección de temas, el álbum se presenta como un recorrido emocional que busca conectar experiencias personales con historias universales capaces de resonar en quienes escuchan las canciones.

Los videoclips que acompañan el lanzamiento

Junto con la llegada del disco a las plataformas digitales, Kun también estrenó una serie de videoclips dirigidos por Orco Videos.

Las producciones audiovisuales corresponden a los temas Cumbia del chamaquito, Del otro lado tú, Marcas, Enloquecí, Los días en la noche, El Bailador y La reina de la noche, ampliando el universo narrativo del álbum a través de imágenes.

Foto: prensa Kun

Quién es Kun, el Príncipe del Acordeón

Oriundo de Maquinista Savio, en la provincia de Buenos Aires, Kun descubrió su pasión por la música desde muy pequeño, cuando recibió de su abuelo un teclado y un acordeón.

Tras sus primeros pasos como DJ en la escena tropical, fundó la banda Indios de la Noche y posteriormente inició su camino solista, convirtiendo al acordeón en una marca distintiva dentro de una propuesta que combina diferentes influencias musicales con una fuerte raíz cumbiera.

Una figura en crecimiento dentro de la nueva cumbia

Durante los últimos años, el artista fue consolidando su presencia dentro de la escena tropical.

Participó de proyectos como El Tren de la Cumbia, fue parte de la DJ Tao Session #29, colaboró con Pablo Lescano en Cumbia para la Raza y también integró las populares zapadas de Un Poco de Ruido.

Ahora, con Historias de un Indio de la Noche, presenta por primera vez una obra integral compuesta exclusivamente por canciones propias, reafirmando una identidad construida entre el barrio, la ruta, la cultura popular y el sonido inconfundible del acordeón.