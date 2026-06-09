La escena del rock internacional suma una visita inesperada para el público argentino. Feine Sahne Fischfilet, una de las bandas más convocantes y comentadas de Alemania en la actualidad, confirmó su primer show en el país y promete una descarga de punk rock, energía y compromiso social.

El grupo se presentará el viernes 9 de octubre en el Teatro Vorterix y, además, tendrá una participación destacada al día siguiente: fue elegido por Die Toten Hosen para abrir su concierto del 10 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Con más de veinte años de trayectoria, Feine Sahne Fischfilet pasó de ser una banda de culto nacida en pequeños pueblos del noreste alemán a convertirse en un fenómeno capaz de llenar estadios y encabezar los principales festivales europeos.

Foto: prensa

Quiénes son Feine Sahne Fischfilet, la banda que revoluciona el rock alemán

Originarios de la región de Mecklenburg-Vorpommern, cerca del mar Báltico, los integrantes de Feine Sahne Fischfilet comenzaron tocando en centros juveniles, clubes pequeños y espacios alternativos.

Desde sus inicios se caracterizaron por una fuerte postura antifascista, mensajes a favor de la solidaridad y una abierta oposición a cualquier forma de discriminación.

Pero su crecimiento no se explica únicamente por sus ideas. Musicalmente lograron desarrollar una identidad propia combinando punk rock, guitarras potentes, secciones de trompeta, melodías pegadizas y letras que conectan con experiencias cotidianas.

Sus canciones hablan de la amistad, las contradicciones de la vida adulta, la frustración, la esperanza y la importancia de mantenerse fiel a los propios valores.

El álbum que los llevó a lo más alto

El gran salto llegó con “Wir kommen in Frieden”, su disco lanzado en 2025.

El trabajo se convirtió en el primer número uno de su carrera en Alemania y consolidó un momento histórico para la banda. Ese mismo año agotaron las entradas para un show ante 17.000 personas en el legendario anfiteatro Wuhlheide de Berlín y realizaron una extensa gira por todo el país.

La demanda siguió creciendo durante diciembre de 2025, cuando volvieron a llenar recintos en tiempo récord durante una gira de estadios cerrados.

Su vínculo con Die Toten Hosen y el esperado debut en Buenos Aires

El reconocimiento de sus colegas también fue clave en su ascenso. Para 2026, Feine Sahne Fischfilet fue elegida como banda invitada en varias fechas de la gira de estadios de Die Toten Hosen, uno de los grupos más importantes de la historia del rock alemán.

Ahora, esa relación llegará a la Argentina con una doble oportunidad para los fanáticos: un show propio en el Teatro Vorterix y su participación como apertura del recital que Die Toten Hosen ofrecerá en el Movistar Arena.

El desembarco marca un momento especial para una banda que logró transformar un proyecto de punk rural en uno de los nombres más importantes del rock europeo actual.

Feine Sahne Fischfilet en Argentina

Fecha: viernes 9 de octubre

Lugar: Teatro Vorterix

Dirección: Av. Federico Lacroze 3455

Hora: 21:00

Entradas: a la venta a través de All Access

Con una propuesta que mezcla fiesta, emoción, crítica social y una conexión directa con el público, Feine Sahne Fischfilet llega por primera vez a Buenos Aires para mostrar por qué hoy es considerada una de las bandas más importantes y sorprendentes del rock alemán.