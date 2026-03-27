Dyango, uno de los grandes íconos de la canción romántica, volvió a conquistar los corazones argentinos con el lanzamiento de su nuevo álbum en vivo, “Un Poco Más”, grabado durante tres noches mágicas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en 2025.

El disco reúne versiones renovadas de sus éxitos más recordados, como “Cancioncilla”, “Cada Día Me Acuerdo Más de Ti” y “Como Han Pasado Los Años”, además de sumar el tema promocional “Cómo Has Hecho” y la canción que da nombre al álbum.

Pero eso no es todo: Dyango también se animó a dos tangos clásicos, “El Día Que Me Quieras” y “Naranjo en Flor”, este último con la participación especial de Javier Calamaro, en una interpretación cargada de intensidad y sentimiento.

Foto: prensa Dyango

Un show cargado de emoción y talento

Todos los temas fueron grabados en vivo durante los conciertos de 2025 en el Gran Rex, con la producción artística de Beto Horst (ex Los Rancheros), bajo la dirección de Denis Henry y la producción de New Kids In Town.

El resultado es un álbum que, como sugiere el título, demuestra que Dyango siempre tiene “un poco más” para dar, manteniendo intacta la calidad y la calidez de su voz.

El focus track del disco es “Cómo Has Hecho”, una canción que Dyango interpretó con una emoción única, generando una conexión profunda con el público. “Es una de las mejores canciones que su amigo Dyango ha cantado jamás”, confesó el propio artista durante la grabación, dejando en claro el cariño especial que le tiene a este tema.

La gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…” llega a la Argentina

Después de un exitoso tour por Argentina y Latinoamérica en 2025, Dyango regresa al país con la gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…”, que promete ser un viaje musical inolvidable para repasar todos sus clásicos y celebrar su trayectoria.

La cita en Buenos Aires será el 4 de octubre a las 20:00 en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857), el mismo escenario donde el año pasado agotó tres funciones. Las entradas ya están a la venta en www.tuentrada.com.

Luego, Dyango recorrerá las principales ciudades del país, con shows en Junín, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y La Rioja, entre otras. Cada presentación tendrá su toque especial y muchas sorpresas para que cada noche sea única.

Fechas confirmadas de la gira 2026

23/5: Salón Jumbo, Barranquilla, Colombia

29/5: Auditorio USC, Cali, Colombia

30/5: Teatro Universidad De Medellín, Medellín, Colombia

4/6: Auditorio Del Parque De La Exposición, Lima, Perú

6/6: Movistar Arena (con Franco Simone), Santiago, Chile

13/6: Hotel Jaragua, Santo Domingo, República Dominicana

4/10: Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina

9/10: Teatro San Carlos, Junín, Argentina

11/10: Teatro Radio City, Mar del Plata, Argentina

16/10: Teatro El Círculo, Rosario, Argentina

18/10: Arena Maipú, Mendoza, Argentina

24/10: Espacio Quality, Córdoba, Argentina

29/10: Teatro Provincial, Salta, Argentina

31/10: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán, Argentina

3/11: Sodre, Montevideo, Uruguay

10/11: M&M Multiespacio, La Rioja, Argentina

Dyango sigue apostando a la música

Mientras tanto, el artista ya está trabajando en “Su Amigo Dyango Vol. 2”, un nuevo proyecto que pronto develará a sus próximos compañeros de ruta para seguir emocionando a sus fans en cada escenario.