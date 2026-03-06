El legado musical de Arcángel habla por sí solo, los hitos, reconocimientos, galardones y colaboraciones de un referente inigualable de la escena urbana latina que traspasó miles de fronteras, marcando un capítulo que ya lleva su nombre grabado a fuego.

Ser “La 8va maravilla” podría sonar a soberbia, pero no en el caso de Austin Agustín Santos, quien se ha ganado con creces este momento de celebración junto a su gente, partiendo en una gira muy especial.

Luego de confirmar su llegada a la Argentina para el 28 de agosto en el Movistar Arena, desató la locura de todos sus fanáticos que agotaron en horas la primera función. Ahora, se habilita una nueva fecha el día 30 de agosto y las entradas se encuentran disponibles con todos los medios de pago.

Así, su público argentino tendrá el privilegio de disfrutar de la leyenda musical en vivo, presentando las canciones de su reciente material y fusionando recuerdos de una vida artística extraordinaria en un set de temas especialmente elegidos.

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo con familia y amigos, viaje que quedó registrado en su canal Youtube y que compartió con su público.

“La 8va Maravilla” habla de esta travesía como uno de los momentos más especiales que le tocó vivir, conectando con la historia, la energía y la trascendencia de cada lugar que visitó inspirándolo en lo personal y artístico. Luego de momentos difíciles que ha tenido que vivir por temas de salud, y del aprendizaje de estás décadas de intensa carrera la importancia que Austin le da hoy a sus afectos y a valores inquebrantables de humanidad se dejan ver en cada una de sus acciones y en su obra musical.

Así, “La 8va Maravilla”, su último álbum rinde homenaje a su pasado, presente y futuro, con la presencia de Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo en grandes colaboraciones.

Capaz de navegar por los géneros musicales libre y majestuosamente, los rótulos nunca estuvieron a su altura. Pionero del trap en español, rapero por excelencia y parte de una camada de fundadores del reggaetón que marcó una era, Arcángel puede ir siempre más allá, volviendo a las raíces, melodías y ritmos latinos, incursionando en el pop, rock y la electrónica, y siendo leal a su esencia por sobretodo.

Mientras aún está presentando su nuevo material el puertorriqueño ya está pensando y soñando sus próximos trabajos, para seguir haciendo feliz a la gente con su arte, y disfrutar de uno de los talentos más importantes de las últimas décadas.

Arcangel (foto de prensa)

Arcángel, “La Maravilla”, fue y es referente, abriendo puertas y dando oportunidades a talentos emergentes siempre que pudo, acompañando desde una calidad artística y humana que pocos pueden demostrar. Es un orgullo poder ser contemporáneos a la celebración de este increíble músico latino.

“La Octava Maravilla World Tour” llevará su legendario repertorio y su imponente presencia escénica a importantes arenas, estadios y festivales en Europa y Latinoamérica a lo largo de 2026, con presentaciones en España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros destinos. Este anuncio corresponde únicamente a la primera etapa de la gira, con nuevas ciudades y fechas que se revelarán próximamente.

LA OCTAVA MARAVILLA WORLD TOUR 2026:

13 de mayo - Sant Jordi Club - Barcelona, España

14 de mayo - Movistar Arena - Madrid, España

30 de julio - Coliseo Rumiñahui - Quito, Ecuador

1 de agosto - Coliseo Voltaire - Guayaquil, Ecuador

13 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México, México

18 de agosto - Auditorio GNP - Puebla, México

20 de agosto - Foro GNP - Mérida, México

22 de agosto - Auditorio Josefa - Querétaro, México

23 de agosto - Auditorio Telmex - Guadalajara, México

28 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

30 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA

31 de agosto - Movistar Arena - Santiago, Chile

5 de septiembre - Estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

11 de septiembre - Teatro al Aire Libre - La Paz, Bolivia

12 de septiembre - Estadio San Marcos - Lima, Perú

17 de septiembre - Estadio Chochi Sosa - Tegucigalpa, Honduras

19 de septiembre - Explanada 5 - Ciudad de Guatemala, Guatemala

24 de septiembre - CC Amador - Ciudad de Panamá, Panamá

26 de septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica