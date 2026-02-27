Pablo Alborán sorprendió a sus fans con el lanzamiento de “Algo de mí”, una canción pop cargada de energía y emoción que ya suena en todas las plataformas digitales. El estreno llega después del éxito de su último disco, KM0, que fue certificado Disco de Oro en España y lo consolidó como uno de los artistas más importantes de la escena hispana.

Con este nuevo single, el malagueño abre una etapa sonora distinta, marcada por la celebración y una producción vibrante.

“Algo de mí” fue producida por el propio Alborán junto a D3llano y se destaca por su estribillo pegadizo, pensado para ser coreado en sus shows en vivo. El tema combina la sensibilidad melódica que caracteriza al cantante con un ritmo más expansivo, mostrando su madurez creativa y su búsqueda de nuevos matices en su música.

Pablo Alboran. Foto: prensa

El lanzamiento de “Algo de mí” llega en un momento inmejorable para el artista, que viene de cosechar elogios con KM0.

El álbum incluye canciones como “Clickbait”, la balada que da nombre al disco y otros temas que ampliaron el universo sonoro de Alborán, recibiendo una gran respuesta tanto del público como de la crítica.

Foto: prensa Pablo Alborán

Pablo Alborán vuelve a la Argentina: fechas y entradas

El estreno de “Algo de mí” es también el puntapié para el Global Tour KM0, la gira internacional con la que Pablo Alborán recorrerá América, Europa y las principales ciudades de España. El tour ya tiene fechas confirmadas en la Argentina y la expectativa es enorme.

Pablo Alboran. Foto: prensa

El 5 de marzo, el artista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, show que ya agotó todas sus localidades. Dos días después, el 7 de marzo, será el turno del Quality Arena de Córdoba, con entradas todavía disponibles para los fanáticos que quieran vivir la experiencia en vivo.

Con este nuevo single y una gira que promete intensidad y conexión directa con su público, Pablo Alborán reafirma su lugar como uno de los referentes de la música pop en español.