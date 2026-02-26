K4OS consagró un hito histórico en el Teatro Gran Rex con once funciones totalmente agotadas que confirmaron que el fenómeno ya es imparable.

Como si fuera poco, ahora anunció dos nuevos shows para el 27 y 28 de marzo.

La venta general comienza el viernes 27 de febrero a las 12 PM. Los tickets se podrán adquirir exclusivamente a través de TuEntrada.

Lo que se vivió durante cada noche fue mucho más que una serie de conciertos: fue una celebración colectiva que transformó la calle Corrientes en el epicentro de una verdadera revolución pop.

Foto Credito: PH @cgabrielsotelo

Desde horas antes de cada función, la “marea violeta” —color que identifica a 4EVER, su álbum debut— copó los alrededores del teatro con looks intervenidos, carteles, glitter y coreografías ensayadas al detalle. Adentro, la energía fue arrolladora: sala colmada, canciones coreadas de principio a fin y un vínculo emocional pocas veces visto entre artistas y público.

Foto: Movilpress.

MÁS SOBRE K4OS

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS no solo presentó oficialmente 4EVER, sino que confirmó el paso definitivo del universo digital a los grandes escenarios.

El público —mayoritariamente jóvenes y adolescentes— fue protagonista absoluto: cantó cada canción, replicó cada coreografía y convirtió cada función en una celebración que excede lo musical.