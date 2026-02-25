La música no conoce fronteras y Soulcare lo demuestra con su nuevo proyecto: “Alma del Sur”, una propuesta que une el tango, la bossa nova y el jazz en un mismo escenario. El grupo, liderado por el cantante y productor francés Yann Gaslain y el pianista uruguayo Rodrigo G. Pahlen, arranca su gira el 27 de febrero en el Jazz Voyeur Club de Buenos Aires y presenta el single “Carlos Gardel, el Porteño”, primer adelanto del álbum que verá la luz en 2026.

La gira incluye dos fechas en Buenos Aires —el 27 de febrero en el Jazz Voyeur Club (Meliá Recoleta Plaza, Posadas 1557) y el 1 de marzo en el Alma Jazz Club (Teatro de la Media Legua, Aristóbulo del Valle 185, Martínez)— y sigue el 6 de marzo en Montevideo. Así, Soulcare consolida un recorrido que viene creciendo en los últimos años, siempre en contacto con músicos rioplatenses.

Un puente musical entre Europa y el sur

Desde su nacimiento en 2021 en Barcelona, Soulcare apostó por un jazz contemporáneo abierto al cruce con la canción, el soul y la tradición latinoamericana. Con “Alma del Sur”, el grupo va más allá: el tango argentino, el candombe uruguayo y la samba/bossa brasileña no son solo guiños, sino territorios musicales reales, abordados junto a intérpretes formados en esas raíces.

El núcleo artístico lo forman Gaslain y Pahlen. Este último, con una carrera que incluye colaboraciones con Fito Páez, Rubén Rada, Al Di Meola y Raúl Jaurena, aporta una arquitectura musical donde el jazz y el lenguaje rioplatense conviven con naturalidad. Su rol como pianista, armonicista y productor es clave en la identidad sonora del proyecto.

A ellos se suma Johanna Zohler, cantante nacida en Buenos Aires y radicada en las Islas Canarias, que aporta una voz suave y un groove latino que le da al grupo una calidez y elegancia únicas.

La formación se completa con músicos de proyección internacional: Guillermo Calliero (trompeta y bandoneón), Mariano “Tiki” Cantero (batería), Martín Laportilla (bajo) y Pablo Passini (guitarra), todos con experiencia en la escena argentina, europea y brasileña. El resultado es un entramado instrumental de alto nivel, donde el tango y las métricas afro-rioplatenses dialogan con el fraseo del jazz contemporáneo.

Foto: prensa

“Carlos Gardel, el Porteño”: identidad y pertenencia

El nuevo single, compuesto por Rodrigo Pahlen y Yann Gaslain, pone en el centro a Carlos Gardel para reflexionar sobre la identidad y la pertenencia. Nacido en Francia y convertido en símbolo de Buenos Aires, Gardel es el puente perfecto entre Europa y el Río de la Plata.

“Carlos Gardel, el Porteño” es un tango contemporáneo, con una melodía actual y una producción que integra cuarteto de cuerdas, sección rítmica y una interpretación vocal contenida, más cercana a la canción que al dramatismo tradicional. El tema se grabó en Buenos Aires y Barcelona, reforzando el carácter transatlántico del proyecto.

En la grabación participaron Hernán Romero (guitarra), Martín Laportilla (bajo), Mariano “Tiki” Cantero (batería) y Andrea Amador (violoncello y dirección de cuerdas). La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Patrick Petruchelli.

Foto: prensa

Un recorrido internacional y una apuesta por el Río de la Plata

En 2024, Soulcare realizó la gira “Soulcare Meets Buenos Aires”, con shows en lugares como Thelonious Club y colaboraciones con músicos como Hernán Jacinto y Rubén Rada. El grupo también trabajó con figuras como Richard Bona, Mino Cinelu y Gabriel Grossi, consolidando su perfil internacional dentro del jazz contemporáneo.

Con “Alma del Sur”, Soulcare profundiza su vínculo con el Río de la Plata, no como inspiración externa sino como territorio de intercambio real. La gira 2025 es la antesala del álbum previsto para 2026, que reunirá repertorio en francés, español y portugués.

Las fechas de la gira “Alma del Sur”

27 de febrero, 20 horas: Jazz Voyeur Club - Hotel Meliá Recoleta, Ciudad de Buenos Aires

1 de marzo, 20 horas: Alma Jazz Club – Teatro de la Media Legua, Martínez, Buenos Aires

6 de marzo: Centro Cultural La Colmena, Montevideo, Uruguay

El single “Carlos Gardel, el Porteño” estará disponible en plataformas digitales desde el 27 de febrero.

Foto: prensa

Quiénes son los integrantes de Soulcare

Yann Gaslain (Francia/Barcelona): voz. Cantante y productor con más de dos décadas en Barcelona, colaboró con Richard Bona, Rubén Rada, Mino Cinelu y Hernán Jacinto. Su estilo es sobrio, trilingüe y con fuerte impronta narrativa.

Rodrigo G. Pahlen (Uruguay): piano, armónica, dirección musical. Pianista y compositor con trayectoria internacional, tocó con Fito Páez, Al Di Meola, Rubén Rada y Raúl Jaurena. Ganador de premios de composición y arquitecto musical del proyecto.

Johanna Zohler (Argentina/Canarias): voz. Nacida en Buenos Aires, radicada en las Islas Canarias, aporta una voz envolvente y un groove latino que define la identidad sonora del grupo.

Guillermo Calliero (Argentina/Barcelona): trompeta y bandoneón. Figura clave del jazz catalán y europeo, trabajó con Wynton Marsalis, Kurt Elling y la Barcelona Jazz Orchestra.

Martín Laportilla (Argentina/España): bajo. Bajista versátil, participó en festivales de Europa y Sudamérica, y trabajó con Paquito D’Rivera y Luis Salinas.

Mariano “Tiki” Cantero (Argentina): batería. Percusionista y baterista con experiencia en jazz y música rioplatense, creador del método “Ritmática”.

Pablo Passini (Argentina/Brasil/EE.UU.): guitarra. Guitarrista y compositor que cruzó improvisación contemporánea, música brasileña y jazz, y trabajó con João Bosco e Ivan Lins.

Soulcare invita a sumarse a este viaje musical donde Gardel, la bossa nova y el jazz se abrazan en un mismo escenario, celebrando la diversidad y el encuentro entre culturas.