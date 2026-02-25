La espera terminó: La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo vuelven a pisar fuerte en el Movistar Arena este jueves 26 de febrero a las 21.

El grupo de cuarteto más convocante del momento llega a Buenos Aires para festejar sus 30 años de historia con un show que promete ser una verdadera fiesta popular.

Las últimas entradas están disponibles únicamente en www.movistararena.com.ar, y todo indica que será otra noche a sala llena.

Foto: prensa La banda de Carlitos y Euge Quevedo

Un show que es sinónimo de fiesta

LBC y Euge Quevedo ya agotaron dos Movistar Arena en mayo y julio del año pasado, y ahora regresan en el mejor momento de su carrera. La banda viene recorriendo el país con una gira arrolladora, celebrando tres décadas de música y pasión cuartetera.

En cada presentación, la energía de Kesito Pavón y Euge Quevedo contagia a todos. El repertorio incluye clásicos infaltables como “Con Otra” (que suma más de 39 millones de reproducciones en YouTube), “Sr Amante”, “Mil preguntas”, “Por el contrario”, y hits como “Agonía”, “Me duele no verte” y “Y tú te vas”, entre muchos otros.

La química entre Kesito y Euge es explosiva: juntos logran que el público no pare de bailar y cantar durante más de dos horas. Además, la banda sorprende con invitados especiales y un despliegue escénico que se renueva en cada show. En su última visita al Movistar Arena, deslumbraron con una puesta circense junto al Circo Rodas.

Foto: prensa La banda de Carlitos y Euge Quevedo

30 años de cuarteto y una historia que sigue creciendo

La historia de La Banda de Carlitos arrancó con Rubén “Kesito” Pavón al frente y éxitos como “Locura”, “Jabón Chiquito” y “Buena Suerte”, conquistando los escenarios más emblemáticos de Córdoba: Súper Deportivo, Forja, Plaza de la Música y la ex Vieja Usina.

La llegada de Eugenia Quevedo en enero de 2022 marcó un antes y un después. Con su voz y carisma, “La Muela” –como la bautizó Kesito– sumó nuevos fans y llevó a la banda a escenarios como el Teatro Gran Ituzaingó y el Gran Rex en Buenos Aires. Su primer hit juntos fue “Supiste hacerme mal”, y desde entonces no pararon de sumar éxitos como “Supera”, “Olvidarte de mí jamás podrás” y versiones renovadas de covers como “Despechada” y “Dame Tu Alegría”.

Foto: prensa La banda de Carlitos y Euge Quevedo

Hoy, LBC y Euge Quevedo son una de las bandas líderes del cuarteto, convocados a los festivales más importantes del país: Villa María, Cosquín, Jesús María, La Chaya, entre otros.

Euge Quevedo y un momento histórico en River

El pasado 4 de septiembre, Euge Quevedo fue elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en el partido entre la Selección y Venezuela en el Estadio de River. Su interpretación a capela emocionó a todos y se volvió viral en redes sociales.

Últimas entradas y una noche para el recuerdo

La cita es este jueves 26 de febrero a las 21 en el Movistar Arena. Las últimas entradas se consiguen únicamente en www.movistararena.com.ar. Todo está listo para vivir una noche inolvidable a puro cuarteto, con la banda que hace bailar a todo el país.