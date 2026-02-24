Te adelantamos la programación por día de Rock en Baradero, para que la celebración musical sea perfecta, el 3 y 4 de abril.

Artistas legendarios y talentos que marcan el pulso de la escena musical nos esperan compartiendo uno de los festivales más importantes del país.

Desde hace más de una década nos encontramos en el corazón de la provincia de Buenos Aires para flamear juntos las banderas del rock.

Rock en Baradero (Foto de prensa)

Día 1 - 3 de abril : Las Pelotas - La Vela Puerca - La Delio Valdez - Guasones - El Plan de la Mariposa - Turf - Kapanga - Eruca Sativa - Los Espíritus - Dancing Mood - Los Pérez García - Boyler - Camionero - Autos Robados - Seda Carmín

Día 2 - 4 de abril : Babasónicos - Rata Blanca - Catupecu Machu - Los Pericos - El Mató a un Policía Motorizado - El Kuelgue - Peces Raros - Marilina Bertoldi - Los Tabaleros - Indios - Gauchito Club - El Zar - Kill Flora - Florian - Ilan Amores - Juan Baro - Terapia

Rock en Baradero (Foto de prensa)

La República del Rock: “Somos pogo argentino”

Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos y La Vela Puerca, emblemas de nuestro rock nacional, llegarán con sus sets cargados de himnos.

Además, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar desplegarán sus camaleónicas y consagradas creaciones.

Y para completar una programación monumental, Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Pérez García, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baro cruzarán los límites sonoros con sus increíbles canciones.

Rock en Baradero (Foto de prensa)

Rock en Baradero (Foto de prensa)

Así, Rock en Baradero calienta motores, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año volverá a sorprender para seguir encontrándonos en la música, renovando anécdotas, sumando horas y horas de felicidad entre amigos y junto a los mejores artistas.

El 3 y 4 de abril de 2026, en el Anfiteatro Municipal, la República del Rock sacudirá la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas y variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas darán vida a un fin de semana ideal.

Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino, invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.

Rock en Baradero (Foto de prensa)

En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única.

Hermanando generaciones de públicos, pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.