Desde Mar del Plata, Argentina, BEICO se ha consolidado como uno de los DJs y productores más destacados de la música electrónica contemporánea, construyendo una carrera que trasciende fronteras y reafirma el talento argentino dentro de la escena global.

Nacido en 1995, su vínculo con la música comenzó a temprana edad. A los 12 años dio sus primeros pasos en la mezcla, experiencia que marcó el inicio de una profunda pasión por la música electrónica y sentó las bases de su desarrollo artístico. Con el paso del tiempo, aquella curiosidad inicial se transformó en una búsqueda constante de identidad sonora y perfeccionamiento técnico.

En 2016, BEICO cofundó su primer dúo, una etapa clave en su formación como productor. Este proyecto captó rápidamente la atención de la industria, logrando lanzamientos en sellos discográficos de prestigio internacional como Suara, Terminal M y Kraftek, plataformas fundamentales para su proyección en la escena electrónica mundial. El reconocimiento alcanzó un punto decisivo cuando su track “Let There Be Dark” llegó al puesto número uno del ranking global de Beatport, un logro que marcó un antes y un después en su carrera.

Este éxito lo impulsó a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del circuito electrónico internacional, con actuaciones en Alemania, España, Francia, Países Bajos, Hungría, Suiza, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. A su vez, su música ha sonado en clubes icónicos como Mute, Crobar, The Bow, La Fábrica y en El Hipódromo de Rosario, reafirmando su presencia en espacios de alto nivel artístico. En este recorrido, BEICO ha compartido cabina con grandes referentes de talla mundial, como Carl Cox, con quien actuó en La Fábrica, Córdoba, ante más de 10 mil personas.

Las producciones de BEICO continúan siendo editadas por sellos de referencia internacional como Filth On Acid de Reinier Zonneveld, Terminal M de Monika Kruse, 1605 de Umek y Kraftek de Pleasurekraft. Sus lanzamientos más recientes han recibido el respaldo de figuras influyentes de la escena, entre ellas Adam Beyer, lo que evidencia una evolución sonora sólida y una propuesta cada vez más definida y cautivadora.

En el año 2023, Tomás Ferrari (BEICO) debutó en el aclamado sello de la DJ alemana Lilly Palmer, Spannung Records, con el lanzamiento de “Insight”. El sello es reconocido por albergar grandes promesas del techno, con un sonido underground, fuerte, poderoso y en constante proyección. “Insight” cumple con todos esos requisitos y va aún más allá: se trata de un techno sigiloso que se construye sobre una base concisa, guiando al oyente a lo largo de todo el track. En una sola escucha se distinguen elementos característicos del DJ argentino, así como su habilidad para fusionar voces distorsionadas y sintetizadores efervescentes en la antesala del clímax.

Actualmente, enfocado en su carrera en solitario, BEICO mantiene intacto su compromiso con la innovación y la exploración creativa. Con un sonido potente y contemporáneo, continúa desafiando límites y conectando con audiencias de todo el mundo, consolidándose como una de las propuestas más interesantes surgidas del sur argentino hacia la escena electrónica global.