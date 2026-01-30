La espera terminó para los fanáticos de la música electrónica: Sunsetstrip confirmó su regreso a Buenos Aires con dos fechas explosivas en Ciudad Universitaria, el viernes 11 y el sábado 12 de abril de 2026.

El evento, que ya es un clásico para los amantes de los atardeceres y los sets interminables, promete una edición renovada y cargada de emociones.

Foto: prensa Sunsetstrip Por: Esteban Salino Tarditti

Hernán Cattaneo, el alma de Sunsetstrip

El plato fuerte de la edición 2026 será, una vez más, Hernán Cattaneo. El sábado 11 de abril, la jornada arrancará con Graziano Raffa en las bandejas y seguirá con un extended set de 6 horas a cargo del propio Cattaneo.

Pero la verdadera maratón musical llegará el domingo 12, cuando el DJ argentino ofrecerá un set “open to close” de al menos 8 horas, llevando a los presentes por un viaje sonoro de principio a fin.

Foto: prensa Sunsetstrip

Cuándo y cómo comprar las entradas

La venta de tickets para Sunsetstrip Buenos Aires tendrá dos instancias clave. La preventa exclusiva para clientes Galicia comenzará el 30 de enero, mientras que la venta general se habilitará el 3 de febrero a través de Buenalive.com.

Ambas etapas contarán con la misma cantidad de fases de precios por sector, que se irán actualizando a medida que se agoten los cupos.

La preventa Galicia no ofrece descuentos en el valor de las entradas, pero sí la posibilidad de acceder antes a una tanda exclusiva de tickets y de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa, beneficio que también estará disponible en la venta general.

Foto: prensa Sunsetstrip

Los valores de cada fase se comunicarán antes de cada instancia de venta, por lo que se recomienda estar atentos para no quedarse afuera.

Una experiencia que crece y se reinventa

Sunsetstrip no es solo un festival: es una experiencia sensorial que combina naturaleza, música y atardecer en un entorno único.

Tras una gira que pasó por ciudades como Mendoza, San Pablo, Punta del Este, Montevideo, Montreal y el reciente anuncio de su primer show en Madrid, la plataforma vuelve a Buenos Aires con la promesa de elevar aún más la vara en cuanto a producción y calidad artística.

La cita está hecha: dos días para dejarse llevar por la música de Hernán Cattaneo y vivir uno de los eventos más esperados del año.