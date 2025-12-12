Iron Maiden confirmó su regreso a la Argentina para celebrar sus 50 años de historia con un show que promete quedar en la memoria de todos los fanáticos del heavy metal.

La cita será el 20 de octubre de 2026 en el Estadio Huracán de Buenos Aires, en el marco de la gira mundial “Run For Your Lives”, que recorrerá los estadios más grandes de América Central y del Sur.

La banda británica, liderada por Bruce Dickinson y Steve Harris, prepara una puesta en escena monumental y un setlist que repasa los temas más emblemáticos de sus primeros nueve discos, esos que marcaron a fuego la historia del género y de la propia banda.

Entre los hits que sonarán no faltarán “Hallowed Be Thy Name”, “Run To The Hills”, “The Trooper”, “Number Of The Beast”, “Powerslave”, “2 Minutes To Midnight”, “Wasted Years” y joyas épicas como “Rime of the Ancient Mariner” y “Seventh Son of a Seventh Son”.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Entradas: fechas clave y beneficios para fanáticos

La expectativa es enorme y la venta de entradas ya tiene fechas confirmadas. La preventa exclusiva para clientes BBVA arranca el martes 16 de diciembre de 2025 a las 13:00, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 13:00, también con 6 cuotas sin interés. Los tickets se podrán adquirir únicamente a través de www.livepass.com.ar.

Un show pensado para fanáticos: la palabra de la banda

El bajista y fundador Steve Harris expresó el entusiasmo del grupo por volver a Sudamérica: “Estamos emocionados de llevar esta gira a América Latina. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados están en esta parte del mundo. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos van a pasar un momento increíble, ¡incluidos nosotros! Tenemos una larga historia en la región que se remonta a 1985, y volver con este setlist y esta producción es realmente emocionante”.

Por su parte, Bruce Dickinson destacó la energía de la gira: “Ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también. Hay temas que no tocamos en más de 20 años. ¿Quién no lo haría para una fiesta de cumpleaños número 50?”.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

El manager Rod Smallwood subrayó la importancia de volver a tantos países de la región y pidió a los fans que disfruten el show “en el momento”, limitando el uso de celulares para que la experiencia sea única: “La pasión de nuestros fanáticos en América Central y del Sur significa que realmente viven el momento y disfrutan cada segundo del show”.

Invitados de lujo: La H No Murió, homenaje al heavy nacional

La noche tendrá un condimento especial para los argentinos: La H No Murió, el proyecto tributo liderado por Claudio O’Connor y Tano Romano, miembros originales de Hermética, será la banda invitada. El grupo celebra el 35° aniversario de “Ácido Argentino”, el disco más influyente de Hermética, y repasará los clásicos que marcaron a generaciones enteras de fans del metal local.

La formación se completa con Karlos Cuadrado y Javier Rubio, quienes también integran Malón. Desde 2017, La H No Murió agotó entradas en estadios y salas emblemáticas de Buenos Aires y giró por todo el país y Latinoamérica, manteniendo vivo el legado de Hermética con shows cargados de fuerza y mensaje.

El tour “Run For Your Lives”: todas las fechas en América Latina

La gira de Iron Maiden recorrerá los principales estadios de la región durante octubre de 2026:

2/10: México City, MÉXICO – Estadio GNP Seguros

5/10: San Salvador, EL SALVADOR – Estadio Jorge “Mágico” González

8/10: San José, COSTA RICA – Estadio Nacional

11/10: Bogotá, COLOMBIA – Vive Claro

14/10: Quito, ECUADOR – Estadio Atahualpa

17/10: Lima, PERÚ – Estadio Nacional

20/10: Buenos Aires, ARGENTINA – Estadio Huracán

25/10: São Paulo, BRASIL – Allianz Parque

31/10: Santiago, CHILE – Estadio Nacional

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Después de esta gira, la banda anunció que se tomará un merecido descanso de los escenarios en 2027.

Cómo vivir la experiencia Iron Maiden en Buenos Aires

El show del 20 de octubre de 2026 en el Estadio Huracán será una oportunidad única para ver a Iron Maiden en su mejor versión, con una producción de vanguardia y un repaso por los himnos que definieron el heavy metal mundial.

La presencia de La H No Murió como invitados suma un plus para los fanáticos argentinos, que podrán disfrutar de una noche a puro metal y emoción.

Para más información y novedades, se puede consultar el sitio oficial ironmaiden.com.