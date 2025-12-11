Rock en Baradero 2026 anunció su esperada grilla y la expectativa por vivir este imperdible festival es cada vez mayor.

Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca, emblemas de nuestro rock nacional, llegarán con su set cargado de himnos.

Además, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar desplegarán sus camaleónicas y consagradas creaciones.

Rock en Baradero 2025. Foto de prensa.

Y para completar una programación monumental, Gauchito Club, Florián, Los Espíritus, Los Pérez García, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baró cruzarán los límites sonoros con sus increíbles canciones.

Así, Rock en Baradero calienta sus motores, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año volverá a sorprender para seguir encontrándonos en la música, renovando anécdotas, sumando horas y horas de felicidad entre amigos y junto a los mejores artistas.

Rock en Baradero 2025 (Foto de prensa) Por: Gody Mex

El 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock sacudirá la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.

Entradas a la venta disponibles a través de LIVEPASS.