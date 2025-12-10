Dream Theater confirmó su regreso a la Argentina y la noticia sacudió a los fanáticos del metal progresivo: el 24 de abril de 2026, la banda se presentará en el Movistar Arena con un show único bajo el formato “An Evening With Dream Theater”.

Será una noche especial, con la formación clásica —James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess— sobre el escenario.

El grupo tocará “Parasomnia” de principio a fin, el álbum que marcó su regreso triunfal y que se convirtió en un fenómeno mundial tras su lanzamiento el 7 de febrero de 2025.

Foto: Prensa Dream Theater Por: Mark Maryanovich

Un show pensado para fanáticos: tres horas de música y una puesta de alto impacto

El público argentino, famoso por su pasión y energía, volverá a vivir una experiencia única: tres horas de virtuosismo, emoción y una puesta escénica diseñada especialmente para esta nueva etapa de la banda.

Foto: Prensa Dream Theater Por: Mark Maryanovich

Además de “Parasomnia”, Dream Theater repasará clásicos y favoritos de sus cuatro décadas de carrera, en un recorrido que promete ser inolvidable.

“Parasomnia”: el disco que marcó el regreso de la formación más emblemática

Con una duración de 71 minutos, “Parasomnia” debutó en el puesto #1 de los rankings Billboard Top Hard Rock Albums, Hard Music Albums y Current Rock Albums, vendiendo más de 18.000 unidades en su primera semana.

El disco fue producido por John Petrucci, con ingeniería de James “Jimmy T” Meslin y mezcla de Andy Sneap. El arte de tapa estuvo a cargo de Hugh Syme, histórico colaborador de la banda.

Foto: Prensa Dream Theater

El álbum explora los trastornos del sueño, desde la parálisis nocturna hasta los terrores nocturnos, y se convirtió en un suceso global que consolidó el regreso de Mike Portnoy a la batería, sumando un nuevo capítulo emocional y musical a la historia de Dream Theater.

Tracklist de “Parasomnia”

In The Arms Of Morpheus (5:22)

Night Terror (9:55)

A Broken Man (8:30)

Dead Asleep (11:06)

Midnight Messiah (7:58)

Are We Dreaming? (1:28)

Bend The Clock (7:24)

The Shadow Man Incident (19:32)

Una leyenda viva del metal progresivo

Con millones de discos vendidos, miles de shows en todo el mundo y un GRAMMY® ganado por “The Alien”, Dream Theater sigue siendo la banda más influyente del género. Sus discos figuran en las listas históricas de Rolling Stone, Guitar World y otros medios especializados, mientras su base de fans no para de crecer.

El regreso de la formación clásica y el éxito de “Parasomnia” marcan una nueva era para Dream Theater, que promete dejar su huella una vez más en Buenos Aires con un show que ningún fanático querrá perderse.