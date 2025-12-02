La cuenta regresiva ya empezó: Erreway, la banda que marcó a toda una generación y que nació del fenómeno Rebelde Way, anunció sus últimos shows en Argentina.

Después de un año arrollador, con 35 conciertos en 20 ciudades y una gira internacional que cruzó 14 países, el grupo se prepara para despedirse a lo grande en Tucumán y Córdoba.

El sábado 6 de diciembre, la cita será en Central Córdoba (Tucumán), mientras que el sábado 13 de diciembre el cierre será en la Plaza de la Música (Córdoba). Las entradas, que vuelan, están disponibles únicamente en mundoticket.com.

Erreway. Foto: prensa

Un fenómeno global que hizo historia

El Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez superó todas las expectativas: más de 350.000 tickets vendidos, 35 shows y una lista de países que incluye Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Buenos Aires, la banda agotó nueve Movistar Arena, confirmando que el furor por Erreway sigue intacto.

Foto: gentileza de prensa.

Erreway en el Mosvistar Arena (Foto: Movilpress).

La vuelta de Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas a los escenarios fue mucho más que un simple reencuentro. A más de 20 años del boom de Rebelde Way, el regreso de la banda despertó una locura global y un clima de euforia que se sintió en cada ciudad.

Erreway en el Mosvistar Arena (Foto: Movilpress).

Un reencuentro que cruzó generaciones

El regreso de Erreway fue una fiesta para los fans de siempre, pero también sumó a una nueva generación de adolescentes que descubrió la serie gracias a su reestreno en plataformas.

En cada show, el público vivió una verdadera celebración: nostalgia, gritos, abrazos y alegría se mezclaron en una puesta en escena impactante, con la química intacta entre los tres protagonistas.

El repertorio fue un viaje directo a la memoria colectiva: “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente” y “Memoria” sonaron junto a nuevas canciones, en un show que confirmó que el legado de Erreway sigue más vivo que nunca.

Erreway en el Mosvistar Arena (Foto: Movilpress).

Última oportunidad para vivir la fiesta Erreway

Con reconocimiento mundial y una gira que llevó la bandera argentina a territorios inexplorados, Erreway se despide con dos shows que prometen ser inolvidables.

Para quienes crecieron con Rebelde Way y para quienes recién descubren su música, la cita es obligada.

Quedan los últimos tickets para Tucumán y Córdoba. La emoción, la magia y la historia de Erreway están listas para un cierre a pura fiesta.