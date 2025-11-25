Rock en Baradero, la celebración que desde hace más de una década convoca a miles de seguidores en el corazón de la provincia de Buenos Aires, confirmó su edición 2026.

El 3 y 4 de abril la República del Rock volverá a encenderse en el Anfiteatro Municipal, un predio preparado para vivir dos jornadas memorables.

Esta edición promete una programación histórica —aún por revelar— con múltiples escenarios, decenas de bandas, experiencias culturales, artísticas y gastronómicas que harán del fin de semana un plan ideal.

ENTRADAS ROCK EN BARADERO 2026

La PREVENTA FAN ya se encuentra disponible a través de Livepass.

En su última edición, en 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fans que agotaron las entradas y celebraron a lo grande el rock nacional.