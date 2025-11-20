Juan Campodónico y Jorge Drexler sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de “La Duda”, una canción que se mete de lleno en las ansiedades y contradicciones que atraviesan la vida contemporánea.
El tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, propone un viaje sonoro y lírico por las preguntas y los miedos que marcan el pulso de estos tiempos.
Con una producción cuidada y la impronta inconfundible de ambos artistas, “La Duda” invita a reflexionar sobre la incertidumbre y la búsqueda de sentido en medio del vértigo cotidiano.
Una colaboración que interpela
La unión de Campodónico y Drexler no es casualidad: ambos son referentes de la música uruguaya y han sabido construir carreras sólidas, siempre atentos a los cambios sociales y culturales.
En “La Duda”, logran plasmar esa sensibilidad en una letra que habla de la dificultad de encontrar certezas y de la importancia de abrazar la pregunta como motor de crecimiento.
El mensaje detrás de “La Duda”
La canción se destaca por su capacidad para poner en palabras las inquietudes que muchos sienten pero pocos se animan a expresar.
Con frases que invitan a la introspección, Drexler y Campodónico logran conectar con quienes se sienten atravesados por la ansiedad y la incertidumbre de la época.
“La Duda” ya genera repercusión entre los fanáticos y promete convertirse en un himno para quienes buscan respuestas en un mundo cada vez más complejo.