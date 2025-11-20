Juan Campodónico y Jorge Drexler sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de “La Duda”, una canción que se mete de lleno en las ansiedades y contradicciones que atraviesan la vida contemporánea.

El tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, propone un viaje sonoro y lírico por las preguntas y los miedos que marcan el pulso de estos tiempos.

Con una producción cuidada y la impronta inconfundible de ambos artistas, “La Duda” invita a reflexionar sobre la incertidumbre y la búsqueda de sentido en medio del vértigo cotidiano.

Foto: prensa

Una colaboración que interpela

La unión de Campodónico y Drexler no es casualidad: ambos son referentes de la música uruguaya y han sabido construir carreras sólidas, siempre atentos a los cambios sociales y culturales.

En “La Duda”, logran plasmar esa sensibilidad en una letra que habla de la dificultad de encontrar certezas y de la importancia de abrazar la pregunta como motor de crecimiento.

Foto: prensa

El mensaje detrás de “La Duda”

La canción se destaca por su capacidad para poner en palabras las inquietudes que muchos sienten pero pocos se animan a expresar.

Con frases que invitan a la introspección, Drexler y Campodónico logran conectar con quienes se sienten atravesados por la ansiedad y la incertidumbre de la época.

“La Duda” ya genera repercusión entre los fanáticos y promete convertirse en un himno para quienes buscan respuestas en un mundo cada vez más complejo.