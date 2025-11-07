La mística de The Beatles sigue viva y late fuerte en Buenos Aires. THE BEATS, la banda tributo argentina que conquistó escenarios de todo el mundo, regresa al Teatro Ópera el sábado 15 de noviembre a las 21:00 para presentar su espectáculo “A través del tiempo”.

Con más de 35 años de trayectoria, THE BEATS se ganó el título de “La Mejor Banda Beatle del Mundo”, un reconocimiento que recibieron en 1996 en la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Desde entonces, no pararon de sumar elogios y fanáticos, tanto en Argentina como en el exterior.

Foto: prensa

Un viaje musical y teatral por la historia de los Beatles

El show “A través del tiempo” es mucho más que un recital: es una obra teatral-musical que recorre la carrera de los Cuatro Genios de Liverpool desde sus inicios hasta la separación. La puesta en escena sorprende con instrumentos y amplificadores originales de la época, además de un vestuario idéntico al que usaron los Beatles entre 1962 y 1970.

“Es un show renovado, con nuevos bloques, cambios escenográficos y repertorio. Obviamente, siempre incluyendo los clásicos y las cosas que no pueden faltar”, adelantó Patricio Pérez, líder fundador de la banda y encargado de ponerse en la piel de George Harrison.

Foto: prensa

Quiénes son THE BEATS: los músicos detrás de la leyenda

La formación actual de THE BEATS está integrada por Patricio Pérez (George Harrison), Nicolás Tomate (John Lennon), Eloy Fernández (Paul McCartney) y Esteban Zanardi (Ringo Starr), acompañados por Fernando Monteleone en teclados y percusiones. Juntos, logran una recreación fiel y emocionante que transporta al público a la época dorada del rock británico.

Desde su debut en 1987, la banda no dejó de innovar y sorprender. En varias oportunidades, fueron invitados por EMI Londres para grabar en los míticos estudios de Abbey Road, donde incluso filmaron un documental íntegramente dentro del histórico predio.

Premios, reconocimientos y un legado que sigue creciendo

El prestigio de THE BEATS no se limita a los escenarios. En 2020, ganaron el premio a “Mejor Musical” en los Premios Estrella de Mar y fueron declarados “Personalidades Destacadas de la Cultura” por la Legislatura Porteña.

Foto: prensa

Además, la crítica internacional los elogió: Allan Williams, primer manager de los Beatles, llegó a decir que “suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”.

La banda también editó seis discos y, en 2017, presentó el libro “1, 2, 3, 4!”, un recorrido ilustrado por la obra de los Beatles, con fotos inéditas y análisis de cada canción de la primera etapa del grupo.

Entradas y detalles del show

La cita es el sábado 15 de noviembre a las 21:00 en el Teatro Ópera (Av. Corrientes 860). Las entradas ya están a la venta por Ticketek y se espera una noche repleta de magia, nostalgia y sorpresas para toda la familia.

THE BEATS invita a revivir la historia de los Beatles como nunca antes, en un espectáculo que promete emocionar a grandes y chicos.