Marilina Bertoldi calienta motores para uno de los shows más esperados del año: la presentación oficial de su nuevo álbum “Para quién trabajás Vol. I”, que marcará el cierre de un 2025 histórico.

La cita será el 8 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas, y ya se encuentran disponibles los últimos tickets a través de TuEntrada.

Mira el nuevo videoclip: “Bajan de día de noche esperan”

En la previa de su gran concierto, Marilina Bertoldi estrenó el videoclip de “Bajan de día de noche esperan”, una de las canciones más potentes de su nuevo disco Para quién trabajás Vol. I.

El video combina estética, concepto y energía, reflejando el estilo único que caracteriza a Bertoldi: una propuesta sonora y visual arriesgada, madura y profundamente personal.

