Primal Scream regresa a Buenos Aires para un sideshow exclusivo del Music Wins Festival 2025, el lunes 3 de noviembre en C Art Media, acompañado por los potentes Winona Riders, una de las bandas más destacadas del rock argentino actual.

Las entradas ya están a la venta en Venti con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en 6 cuotas sin interés con BBVA Visa.

Primal Scream en Buenos Aires 2025: leyendas vivas del rock británico

Desde su irrupción en la escena de los años 80, Primal Scream, liderados por Bobby Gillespie, se convirtieron en sinónimo de libertad, riesgo y revolución sonora.

Su historia con Argentina tiene capítulos memorables: en 1998 tocaron dos noches consecutivas en Museum, dedicaron canciones a Diego Maradona y asistieron al Monumental para ver a River y Vélez.

Winona Riders: el rock argentino que abre la noche

Antes del show de Primal Scream, el escenario de C Art Media vibrará con la fuerza de Winona Riders, banda argentina que se consolidó como una de las propuestas más sólidas de la nueva escena independiente.

Un anticipo del Music Wins Festival 2025

Este sideshow oficial del Music Wins Festival forma parte de la gran celebración musical que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre en Mandarine Park, con un line-up que incluye a Massive Attack, Tash Sultana, The Whitest Boy Alive, L’Impératrice, Primal Scream y una destacada selección de artistas locales.

