2 de noviembre | Mandarine Park | Buenos Aires
Más de 20 bandas | 4 escenarios | 1 día de música, arte y experiencias
El Music Wins Festival 2025 llega a Buenos Aires para celebrar una nueva edición del evento independiente más importante de Argentina. El próximo 2 de noviembre, Mandarine Park se transformará en el epicentro de la música alternativa, con más de 20 bandas, cuatro escenarios y un line-up que une leyendas internacionales con lo mejor de la nueva escena local.
Entradas para Music Wins Festival 2025
Podés comprar tus entradas oficiales en la página oficial de Venti.
Con tarjeta BBVA Visa 6 cuotas sin interés.
Horarios oficiales Music Wins Festival 2025
Escenario Music
- 15.30–16.15 h — Terrores Nocturnos
- 17.00–18.00 h — Yo La Tengo
- 18.30–19.30 h — Winona Riders
- 20.00–21.15 h — Tash Sultana
- 22.15–23.45 h — Massive Attack
Escenario Wins
- 16.00–17.00 h — The Whitest Boy Alive
- 17.15–18.15 h — Camionero
- 18.45–20.00 h — L’Impératrice
- 21.00–22.15 h — Primal Scream
- 23.45–00.45 h — Hannie Schaft
Escenario Folks
- 15.15–16.00 h — Máze
- 16.30–17.15 h — Ale Cares y Los Magos Farciar
- 18.00–18.45 h — Isla Mujeres
- 19.30–20.15 h — Fonso y Las Paritarias
- 21.00–21.45 h — Nina Suárez
- 23.45–00.30 h — Sakatumba
Escenario Indie
- 15.45–16.30 h — Socorro
- 15.15–18.00 h — Juana Aguirre
- 18.45–19.30 h — OK Pirámides
- 20.00–20.45 h — Evlay
- 21.15–22.15 h — Chita B2B Mabel
Line-up completo Music Wins Festival 2025
Massive Attack | Primal Scream | Tash Sultana | L’Impératrice | Winona Riders | Yo La Tengo | Camionero | The Whitest Boy Alive | Juana Aguirre | Fonso y Las Paritarias | Isla Mujeres | Evlay | Nina Suárez | Terrores Nocturnos | Ale Cares y Los Magos Farciar | OK Pirámides | Hannie Schaft | Máze | Sakatumba | Socorro | Chita B2B Mabel
Gastronomía, bebidas y experiencias en el Time Out Garden
El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos. Entre los destacados:
- Ti Amo Pizzería (pizzas napolitanas y focaccias)
- Tita La Vedette (pastas artesanales plant-based)
- Koko Bao Bar (cocina asiática local)
- Abre Boca, Cucha del Pari y El Niño Andaluz con su famosa paella
- Postres de Maru Botana, Gino El Capo, Scanapiecco y Lab Café
El sistema cashless permite comprar comidas y bebidas fácilmente, sin filas ni efectivo. Además, habrá barras con cócteles y experiencias especiales de Johnnie Walker, Gordon’s, MG y Stella Artois.
Activaciones, arte y cultura en Music Wins 2025
- Revolver ft. Music Wins: cápsula de moda exclusiva + café y DJs en vivo.
- La Tiendita de Zuker: vinilos, rarezas y un espacio para melómanos.
- Galería Local: arte contemporáneo, fotografía y objetos únicos.
- George Manta: serigrafías originales inspiradas en la identidad del festival.
Además, habrá stands de merchandising oficial, vinilos, tote bags y piezas de colección de las bandas del line-up.
Cómo llegar a Mandarine Park
Dirección: Av. Costanera Norte y Sarmiento, Buenos Aires.
Puertas: desde las 15:00 h.
Accesible en colectivo (23, 29, 50, 102, 111, 115, 146, 180), subte (Línea D hasta Palermo), tren (Línea San Martín) y bicicleta (Ecobici).
Sobre Music Wins
Desde su nacimiento en Buenos Aires, Music Wins se consolidó como un símbolo de vanguardia, comunidad y descubrimiento musical. A lo largo de sus ediciones, logró reunir artistas legendarios y nuevas promesas de la escena alternativa.
Sponsors y Media Partners
Sponsors: Johnnie Walker | MG | Gordon’s | Stella ArtoisMedia Partners: NOW 97.9 FM | Blender | Futurock | Indie Hoy | Billboard | TimeOut