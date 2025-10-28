2 de noviembre | Mandarine Park | Buenos Aires

Más de 20 bandas | 4 escenarios | 1 día de música, arte y experiencias

El Music Wins Festival 2025 llega a Buenos Aires para celebrar una nueva edición del evento independiente más importante de Argentina. El próximo 2 de noviembre, Mandarine Park se transformará en el epicentro de la música alternativa, con más de 20 bandas, cuatro escenarios y un line-up que une leyendas internacionales con lo mejor de la nueva escena local.

Entradas para Music Wins Festival 2025

Podés comprar tus entradas oficiales en la página oficial de Venti.

Con tarjeta BBVA Visa 6 cuotas sin interés.

Horarios oficiales Music Wins Festival 2025

Escenario Music

15.30–16.15 h — Terrores Nocturnos

17.00–18.00 h — Yo La Tengo

18.30–19.30 h — Winona Riders

20.00–21.15 h — Tash Sultana

22.15–23.45 h — Massive Attack

Escenario Wins

16.00–17.00 h — The Whitest Boy Alive

17.15–18.15 h — Camionero

18.45–20.00 h — L’Impératrice

21.00–22.15 h — Primal Scream

23.45–00.45 h — Hannie Schaft

Escenario Folks

15.15–16.00 h — Máze

16.30–17.15 h — Ale Cares y Los Magos Farciar

18.00–18.45 h — Isla Mujeres

19.30–20.15 h — Fonso y Las Paritarias

21.00–21.45 h — Nina Suárez

23.45–00.30 h — Sakatumba

Escenario Indie

15.45–16.30 h — Socorro

15.15–18.00 h — Juana Aguirre

18.45–19.30 h — OK Pirámides

20.00–20.45 h — Evlay

21.15–22.15 h — Chita B2B Mabel

Line-up completo Music Wins Festival 2025

Massive Attack | Primal Scream | Tash Sultana | L’Impératrice | Winona Riders | Yo La Tengo | Camionero | The Whitest Boy Alive | Juana Aguirre | Fonso y Las Paritarias | Isla Mujeres | Evlay | Nina Suárez | Terrores Nocturnos | Ale Cares y Los Magos Farciar | OK Pirámides | Hannie Schaft | Máze | Sakatumba | Socorro | Chita B2B Mabel

Gastronomía, bebidas y experiencias en el Time Out Garden

El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos. Entre los destacados:

Ti Amo Pizzería (pizzas napolitanas y focaccias)

Tita La Vedette (pastas artesanales plant-based)

Koko Bao Bar (cocina asiática local)

Abre Boca , Cucha del Pari y El Niño Andaluz con su famosa paella

Postres de Maru Botana, Gino El Capo, Scanapiecco y Lab Café

El sistema cashless permite comprar comidas y bebidas fácilmente, sin filas ni efectivo. Además, habrá barras con cócteles y experiencias especiales de Johnnie Walker, Gordon’s, MG y Stella Artois.

Activaciones, arte y cultura en Music Wins 2025

Revolver ft. Music Wins: cápsula de moda exclusiva + café y DJs en vivo.

La Tiendita de Zuker: vinilos, rarezas y un espacio para melómanos.

Galería Local: arte contemporáneo, fotografía y objetos únicos.

George Manta: serigrafías originales inspiradas en la identidad del festival.

Además, habrá stands de merchandising oficial, vinilos, tote bags y piezas de colección de las bandas del line-up.

Cómo llegar a Mandarine Park

Dirección: Av. Costanera Norte y Sarmiento, Buenos Aires.

Puertas: desde las 15:00 h.

Accesible en colectivo (23, 29, 50, 102, 111, 115, 146, 180), subte (Línea D hasta Palermo), tren (Línea San Martín) y bicicleta (Ecobici).

Sobre Music Wins

Desde su nacimiento en Buenos Aires, Music Wins se consolidó como un símbolo de vanguardia, comunidad y descubrimiento musical. A lo largo de sus ediciones, logró reunir artistas legendarios y nuevas promesas de la escena alternativa.

Sponsors y Media Partners

Sponsors: Johnnie Walker | MG | Gordon’s | Stella ArtoisMedia Partners: NOW 97.9 FM | Blender | Futurock | Indie Hoy | Billboard | TimeOut