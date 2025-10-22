Kali Uchis regresa a Buenos Aires con su nueva gira mundial “The Sincerely, Tour”, para presentar su último trabajo discográfico “Sincerely: P.S.”. El esperado show tendrá lugar el 10 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Entradas para Kali Uchis en el Movistar Arena

Los tickets estarán a la venta exclusivamente en la página de Movistar Arena a partir del jueves 23 de octubre a las 10 AM, con venta general habilitada para todos los medios de pago.

Un show único con su nuevo álbum “Sincerely: P.S.”

Reconocida mundialmente y ganadora del GRAMMY®, Kali Uchis llega a la Argentina como parte de su gira internacional para presentar “Sincerely: P.S.”, una edición especial y extendida de su exitoso álbum “Sincerely”.

Este nuevo proyecto explora una faceta más íntima y poderosa de la artista colombo-estadounidense, con canciones bilingües y colaboraciones destacadas como Ravyn Lenae.

Con una fusión envolvente de R&B, pop alternativo y ritmos latinos, Kali Uchis continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la música actual.

Kali Uchis vuelve a Buenos Aires tras su paso por Lollapalooza

Después de su inolvidable show en Lollapalooza Argentina 2022, donde cautivó al público con su carisma y puesta en escena, Kali Uchis vuelve con un espectáculo de gran formato que combinará música, moda, arte visual y sus mayores éxitos. Los fans podrán disfrutar en vivo de temas icónicos como “telepatía”, “Moonlight” y “After The Storm”, junto a sus nuevas canciones.

Datos clave del concierto: