Sofía Mora se despide de 2025 con un concierto imperdible en la Ciudad Cultural Konex el próximo 24 de octubre. En esta noche única al aire libre, presentará en vivo su nuevo EP “El mundo real :/”, acompañada por su banda y con invitados especiales.

Entradas para Sofía Mora en el Konex

Las entradas ya están disponibles en sofiamora.com.ar, con todos los medios de pago habilitados.

Una noche especial para cerrar un año inolvidable

Con una propuesta más madura y emocional, Sofía Mora transita una nueva etapa musical con su flamante EP “El mundo real :/”, una obra que marca un antes y un después en su carrera.

A diferencia de su disco anterior “Mi Lado Cursi <3 (Super Cursi)”, donde el amor idealizado era protagonista, este nuevo trabajo refleja un aterrizaje en vínculos más reales, donde el desencanto, el desamor y la introspección cobran vida.

El show en el CC Konex será una celebración de esta evolución artística, combinando sus nuevas canciones con los clásicos más queridos de su repertorio anterior.

Tracklist – El mundo real :/

Es historia no es error 🗄️ Me encantaría que sea distinto 📃 Un día nos pasó 🖇️ (feat. Ainda) Algo siempre me falta 📁 (feat. un muerto más) Ya no sabes nada de mí 📦

Fechas confirmadas: Gira 2025