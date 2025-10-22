Andy Summers, el histórico guitarrista de The Police, regresa a la Argentina para celebrar los 10 años de Call The Police, el proyecto que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes del rock mundial.

La cita será el 27 de febrero en el ND Teatro, en lo que será la única función en Buenos Aires.

Acompañado por dos referentes del rock latinoamericano, João Barone (baterista de Paralamas do Sucesso) y Rodrigo Santos (bajista y cantante de Barão Vermelho), Summers promete un show cargado de energía, virtuosismo y emoción.

El trío repasará los grandes éxitos de The Police, en una noche pensada para fanáticos y nostálgicos, pero también para quienes buscan una experiencia musical única.

Foto: prensa

Un repertorio de himnos y una conexión única con el público

El espectáculo recorrerá los clásicos que marcaron a generaciones: “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Driven to Tears” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros. Lejos de quedarse en la nostalgia, Call The Police le imprime una fuerza renovada a cada tema, invitando al público a sumergirse en el legado de una banda que cambió la historia del rock.

Cómo nació Call The Police: de la amistad al escenario

La historia de Call The Police comenzó en 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção.

Lo que empezó como una afinidad musical se transformó en una sociedad creativa, con shows que mezclaban los hits de The Police, Barão Vermelho y temas solistas de Santos.

En 2017, se sumó João Barone, completando la formación ideal. Fue el propio Barone quien propuso el nombre del grupo, en homenaje al trío británico. Desde entonces, el proyecto giró por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el tributo más potente y auténtico al legado de The Police, pero con un toque latino y vibrante.

Foto: prensa

Tres leyendas, una pasión compartida

Andy Summers es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Guitar Player.

Además de vender más de 60 millones de discos con The Police y ganar varios premios Grammy, Summers es un enamorado de la música brasileña y ha colaborado con figuras como Roberto Menescal y Gilberto Gil.

En 2016, estrenó el documental “Can’t Stand Losing You”, donde narra la historia del trío británico desde su propia mirada.

Foto: prensa

João Barone, fundador de Paralamas do Sucesso, tiene un vínculo especial con The Police: en 2007, su banda abrió el show del trío inglés en el Maracaná y, en 2011, compartió escenario con Stewart Copeland en el Festival PercPan de São Paulo.

Rodrigo Santos es una figura clave del rock brasileño, con más de 25 años en Barão Vermelho y una extensa carrera solista.

Ha trabajado con artistas como Kid Abelha y Lobão, y publicó su biografía “Cara a Cara” en 2015. Para Summers, es “uno de los artistas más talentosos y apasionados con los que he trabajado”.

Entradas y detalles del show

La función será el 27 de febrero en el ND Teatro y las entradas ya están a la venta por Plateanet. Se espera una noche cargada de emociones, nostalgia y pura energía, donde tres leyendas del rock celebran la música, la amistad y el poder de los clásicos que marcaron a generaciones.