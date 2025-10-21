Airbag corona un año inolvidable con el anuncio de una nueva fecha en el Estadio River Plate el próximo 17 de diciembre de 2025, marcando así su cuarto show en el Monumental en un solo año.

La banda reafirma su lugar como uno de los mayores fenómenos del rock argentino actual, tras reunir a más de 350.000 personas en su gira por Latinoamérica y España.

📅 Fecha: 17 de diciembre de 2025

📍 Lugar: Estadio River Plate, Buenos Aires

🎟️ Entradas a la venta: viernes 24 de octubre, 12 hs en All Access

Cuatro River Plate en un año: Airbag rompe récords y despide 2025 con todo

Este nuevo show en River llega tras una gira arrolladora con sold outs en cada ciudad que pisaron. Desde Buenos Aires hasta Barcelona, pasando por Rosario, Córdoba, Lima, Montevideo y más, Airbag continúa demostrando que su música y puesta en escena arrasan con todo a su paso.

Con esta nueva fecha, los hermanos Sardelli se convierten en una de las pocas bandas argentinas en llenar cuatro veces el Monumental en un mismo año, consolidando su lugar entre los grandes del rock nacional.

“El Club de la Pelea I”: un disco que se volvió himno

2025 también es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum de estudio de Airbag, que se posiciona como uno de los más importantes del año.

FECHAS DE “EL CLUB DE LA PELEA”:

31.05 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE

01.06 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE

11.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA

12.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA

13.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA

17.07 – ROSARIO | METROPOLITANO

18.07 – ROSARIO | METROPOLITANO

26.07 – MONTEVIDEO | ANTEL ARENA

27.07 – MONTEVIDEO | ANTEL ARENA

15.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO

16.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO

17.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO

21.08 – QUITO | TEATRO ÁGORA

23.08 – BOGOTÁ | ROYAL CENTER

28.08 – SALTA | ESTADIO DELMI

29.08 – SALTA | ESTADIO DELMI

30.08 – SALTA | ESTADIO DELMI

04.09 – NEUQUÉN | ESTADIO RUCA CHE

13.09 – TUCUMÁN | NORTE ROCK FESTIVAL

19.09 – CORRIENTES | YAPIRE

26.09 – JUJUY | ESTADIO 23 DE AGOSTO

27.09 – MENDOZA | MULTIESPACIO CULTURAL I. DE CUYO

04.10 – SANTA FE | PREDIO ESTACIÓN BELGRANO

05.10 – BUENOS AIRES | ESTADIO MONUMENTAL

11.10 – ASUNCIÓN | JOCKEY CLUB

19.10 – BARCELONA | RAZZMATAZZ

26.10 – MADRID | LIVE LAS VENTAS

15.11 – CIUDAD DE MÉXICO | TEATRO METROPOLITAN

21.11 – AREQUIPA | JARDÍN DE LA CERVEZA

22.11 – LIMA | COSTA 21

28.11 – ROSARIO | HIPODRÓMO ROSARIO

29.11 – CÓRDOBA | PLAYÓN KEMPES

17.12 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE ¡NUEVA FECHA!



