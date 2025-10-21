Airbag corona un año inolvidable con el anuncio de una nueva fecha en el Estadio River Plate el próximo 17 de diciembre de 2025, marcando así su cuarto show en el Monumental en un solo año.
La banda reafirma su lugar como uno de los mayores fenómenos del rock argentino actual, tras reunir a más de 350.000 personas en su gira por Latinoamérica y España.
📅 Fecha: 17 de diciembre de 2025
📍 Lugar: Estadio River Plate, Buenos Aires
🎟️ Entradas a la venta: viernes 24 de octubre, 12 hs en All Access
Cuatro River Plate en un año: Airbag rompe récords y despide 2025 con todo
Este nuevo show en River llega tras una gira arrolladora con sold outs en cada ciudad que pisaron. Desde Buenos Aires hasta Barcelona, pasando por Rosario, Córdoba, Lima, Montevideo y más, Airbag continúa demostrando que su música y puesta en escena arrasan con todo a su paso.
Con esta nueva fecha, los hermanos Sardelli se convierten en una de las pocas bandas argentinas en llenar cuatro veces el Monumental en un mismo año, consolidando su lugar entre los grandes del rock nacional.
“El Club de la Pelea I”: un disco que se volvió himno
2025 también es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum de estudio de Airbag, que se posiciona como uno de los más importantes del año.
FECHAS DE “EL CLUB DE LA PELEA”:
31.05 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE
01.06 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE
11.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA
12.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA
13.07 - CÓRDOBA - PLAZA DE LA MÚSICA
17.07 – ROSARIO | METROPOLITANO
18.07 – ROSARIO | METROPOLITANO
26.07 – MONTEVIDEO | ANTEL ARENA
27.07 – MONTEVIDEO | ANTEL ARENA
15.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO
16.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO
17.08 – MAR DEL PLATA | POLIDEPORTIVO
21.08 – QUITO | TEATRO ÁGORA
23.08 – BOGOTÁ | ROYAL CENTER
28.08 – SALTA | ESTADIO DELMI
29.08 – SALTA | ESTADIO DELMI
30.08 – SALTA | ESTADIO DELMI
04.09 – NEUQUÉN | ESTADIO RUCA CHE
13.09 – TUCUMÁN | NORTE ROCK FESTIVAL
19.09 – CORRIENTES | YAPIRE
26.09 – JUJUY | ESTADIO 23 DE AGOSTO
27.09 – MENDOZA | MULTIESPACIO CULTURAL I. DE CUYO
04.10 – SANTA FE | PREDIO ESTACIÓN BELGRANO
05.10 – BUENOS AIRES | ESTADIO MONUMENTAL
11.10 – ASUNCIÓN | JOCKEY CLUB
19.10 – BARCELONA | RAZZMATAZZ
26.10 – MADRID | LIVE LAS VENTAS
15.11 – CIUDAD DE MÉXICO | TEATRO METROPOLITAN
21.11 – AREQUIPA | JARDÍN DE LA CERVEZA
22.11 – LIMA | COSTA 21
28.11 – ROSARIO | HIPODRÓMO ROSARIO
29.11 – CÓRDOBA | PLAYÓN KEMPES
17.12 – BUENOS AIRES | ESTADIO RIVER PLATE ¡NUEVA FECHA!